Un fuerte temporal destruyó un molino arrocero en Santa Fe y provocó graves daños en zonas rurales

Una intensa tormenta de lluvia, viento y granizo azotó la ciudad de San Javier y localidades cercanas durante la noche del viernes. El fenómeno provocó la destrucción de un molino arrocero, voladuras de techos, caída de árboles y cortes de energía eléctrica. Algunas chapas de la estructura fueron desplazadas a más de 500 metros, publicó Aire de Santa Fe.

El temporal comenzó alrededor de las 20 y, aunque duró apenas unos minutos, dejó importantes consecuencias en distintos sectores del departamento San Javier. Las zonas más afectadas fueron Colonia California y Colonia Criolla, ubicadas a unos seis kilómetros al norte de la ciudad.

Un molino arrocero quedó destruido por las fuertes ráfagas

Uno de los daños más importantes se registró en las instalaciones de un molino arrocero perteneciente a un productor de la región. La fuerza del viento provocó la destrucción de parte de la estructura y dispersó chapas por los campos cercanos, algunas a más de 500 metros del establecimiento.

En pocos minutos se acumularon alrededor de 45 milímetros de lluvia, acompañados por granizo y fuertes ráfagas. También se registraron voladuras de techos en viviendas, caída de árboles sobre vehículos y casas y daños en instalaciones rurales.

Otra de las localidades afectadas fue Colonia San Joaquín, donde una vivienda sufrió la voladura de parte de su techo.

Cortes de luz y complicaciones en los servicios

El sistema eléctrico fue uno de los más afectados por el fenómeno meteorológico. La caída de postes, los cables cortados y los daños en las líneas de distribución dejaron sin suministro a distintos sectores de San Javier y de las colonias rurales.

También se registraron inconvenientes en los servicios de televisión por cable e internet debido a los daños en el tendido.

Durante la mañana de este sábado, personal de Bomberos Voluntarios, efectivos policiales, trabajadores municipales y cuadrillas de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) realizaban tareas para despejar las zonas afectadas y restablecer los servicios.

Trabajos sobre la Ruta Provincial 1

Las consecuencias de las precipitaciones también complicaron la circulación sobre la Ruta Provincial 1, especialmente en el tramo que conecta San Javier con Helvecia.

Personal de Vialidad trabajaba con bombas para retirar el agua acumulada sobre la calzada. Por este motivo, solicitaron a los conductores circular con precaución, reducir la velocidad y respetar las indicaciones de los equipos de emergencia.

En paralelo, el río San Javier registraba una altura de 7,97 metros durante la mañana del sábado. Pese a este escenario, las cinco estaciones de bombeo municipales funcionaban con normalidad y permitieron evitar mayores complicaciones en los sectores urbanos.

Las autoridades continuaban con el relevamiento de los daños materiales y las tareas de asistencia a los vecinos afectados.