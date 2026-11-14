El patín artístico entrerriano cerró el año con importantes logros y nuevos desafíos

El patín artístico entrerriano cerró este sábado su calendario provincial de competencias con un balance de los resultados obtenidos durante 2026 y la mirada puesta en la próxima temporada. En el Club San Martín de Paraná, donde se disputó el torneo Carolina Pacher, la presidenta del Comité Provincial, Zulma Milano, dialogó con Elonce sobre el crecimiento de la disciplina.

Uno de los aspectos destacados fue la participación de Entre Ríos en el Campeonato Nacional realizado en agosto en San Juan. Según explicó Milano, los representantes provinciales debieron superar instancias clasificatorias para acceder a la competencia y consiguieron resultados importantes.

"Nos fue muy bien, la mayoría trajo medalla", afirmó la dirigente. Además, destacó que la Federación Entrerriana alcanzó el segundo puesto nacional en la modalidad de figuras obligatorias, uno de los logros más relevantes de la temporada.

(Elonce)

Las modalidades grupales y sus desafíos

Durante el torneo también hubo presentaciones de grupos de show y cuartetos, modalidades que requieren una preparación diferente de las competencias individuales. Los participantes deben coordinar movimientos y mantener la sincronización durante toda la presentación.

Zulma Milano, presidenta del Comité Provincial de Patín Artístico (Elonce)

Milano explicó que actualmente solo un club entrerriano desarrolla competencias grupales, aunque existe la posibilidad de incorporar nuevas instituciones. La dirigente señaló que estas modalidades requieren entrenamientos específicos y un trabajo colectivo sostenido.

(Elonce)

Respecto de la evolución deportiva, sostuvo: "Lo que nosotros siempre pretendemos es subir, aumentar de nivel. Por eso, año tras año vamos capacitándonos", y remarcó la importancia de continuar perfeccionando la formación de los patinadores.

(Elonce)

La preparación para la temporada 2027

Aunque el torneo Carolina Pacher marcó el cierre de las competencias provinciales, sus resultados serán considerados para el ranking de 2027. Milano aclaró que el calendario nacional de este año concluyó con el campeonato disputado en San Juan.

Asimismo, adelantó que la próxima semana comenzarán los trabajos vinculados con la modalidad de danza, como parte de la planificación deportiva para el próximo año.

La última jornada también permitió recordar a Carolina Pacher, entrenadora que dejó su huella en distintas instituciones entrerrianas y formó a numerosas patinadoras. Su trayectoria continúa presente a través de quienes hoy se desempeñan como técnicas y transmiten sus conocimientos a nuevas generaciones.