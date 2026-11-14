Vecinos de la Toma Nueva colocan bolsas de arena para evitar que el agua ingrese a sus viviendas

REDACCIÓN ELONCE
La creciente del río Paraná afecta a familias de la zona de calle El Dorado, donde el agua impide el paso de vehículos. Los vecinos trasladan bolsas de arena en carros y canoas para contener el oleaje y proteger sus viviendas.
La creciente del río Paraná afecta a vecinos de la Toma Nueva, en la ciudad de Paraná, donde varias familias trabajan para evitar que el agua avance sobre sus viviendas. En la zona de calle El Dorado, cerca de la toma de agua, los residentes colocan bolsas de arena y escombros para reforzar las defensas improvisadas.
Durante una recorrida de Elonce por el sector, se observó a vecinos que trasladaban materiales en carros y canoas, debido a que el avance del río impide la circulación de vehículos en determinados tramos. La principal preocupación es el oleaje, que golpea contra los sectores próximos a las casas.
"Acá estamos cargando un poquito de arena para contener el oleaje. Hay algunas casas a las que todavía les falta para que entre el agua, pero lo principal es el oleaje que se genera", explicó un vecino mientras colaboraba con las tareas de prevención.
El temporal y las dificultades para circular
Los residentes también describieron las consecuencias de las fuertes lluvias y ráfagas de viento registradas durante la noche del viernes. "Fue fuerte la lluvia anoche, mucho viento, todos los árboles se movían y golpeaba fuerte en las viviendas", relató otro habitante del barrio.
Sin embargo, señalaron que las precipitaciones no provocaron un incremento significativo del nivel del agua en ese sector. Según indicaron, el ritmo de crecimiento del río habría disminuido durante las últimas horas, aunque mantienen la preocupación por su evolución.
La situación también complica los desplazamientos cotidianos. "Ya no se puede pasar con los autos porque también hacen oleaje y desmoronan", explicó uno de los entrevistados, quien señaló que actualmente deben movilizarse a pie o mediante embarcaciones particulares.
Los vecinos recibieron arena para reforzar las defensas
Respecto de la asistencia, los habitantes confirmaron que personal municipal y de Defensa Civil se acercó al lugar y facilitó arena para las tareas de contención. No obstante, consideraron que hubiera sido conveniente contar con los materiales antes del avance del agua.
"Prometieron traer arena y ahí está la montaña de arena, así que eso lo cumplieron. Pero hay que prevenir un poco antes", expresó un vecino, al explicar que actualmente resulta imposible ingresar con camiones hasta algunas viviendas.
Mientras esperan que el río estabilice su nivel, las familias continúan trabajando para proteger sus hogares y reducir los efectos del oleaje, en una zona donde la creciente ya modificó la circulación y las actividades habituales.