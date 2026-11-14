Reubicaron a los evacuados de Bajada Grande en la proveeduría de Los Miradores

Familias evacuadas por la creciente del río Paraná debieron abandonar las carpas donde permanecían alojadas en Bajada Grande debido a la fuerte tormenta que se registró durante la tarde del viernes. Ante las intensas ráfagas de viento y el ingreso de agua, fueron trasladadas a la proveeduría ubicada en Los Miradores, donde pudieron pasar la noche bajo techo.

Erica, una de las vecinas afectadas por la inundación, relató a Elonce que se encontraba evacuada desde el domingo junto a su hija y sus cinco nietos. La familia había permanecido varios días en una carpa, hasta que las condiciones meteorológicas obligaron a buscar un lugar más seguro.

"Ayer a la tardecita se largó una fuerte tormenta con muchos vientos. Tengo a mi hija con cinco niños y parecía que la carpa se iba a volar. Entonces tomaron la decisión de cambiarnos acá, que es un lugar más seguro, más resguardado para los niños", contó.

El temor de los niños durante la tormenta

La mujer recordó los momentos de tensión que atravesaron mientras intentaban protegerse del viento y la lluvia. La situación se complicó cuando el agua comenzó a ingresar a una parte de la carpa.

"Ayer tuve que sacar a caminar a mi nietito porque había mucha gente tratando de asegurar la carpa. Había una parte por donde entraba agua y era tanta la tensión que mis nietos estaban muy nerviosos", relató.

El traslado hacia la proveeduría de Los Miradores de Bajada Grande permitió que los niños pudieran descansar después de varias horas de preocupación. "Cuando vinimos acá, comieron y a la media hora estaban todos dormidos. Seguramente estaban más tranquilos, había menos ruido. Pasamos bien la noche, estábamos seguros", expresó.

El deseo de conseguir una vivienda para dejar el refugio

La situación de Erica y su familia comenzó el domingo cuando el avance del río alcanzó la vivienda que su hija alquilaba en la zona costera de Bajada Grande. "El agua está a mitad de la puerta y no podemos volver", explicó.

Ante la imposibilidad de regresar, la mujer manifestó que su principal preocupación era conseguir otro lugar donde vivir junto a su familia. "Estamos acá hasta que podamos conseguir aunque sea un alquiler de una piecita con un baño y poder irnos", expresó.

Aunque la familia pudo descansar mejor después del traslado, la incertidumbre continuaba por la imposibilidad de regresar a la casa afectada por la creciente.

Erica manifestó que esperaba encontrar una alternativa habitacional para su hija y sus cinco nietos mientras el río permaneciera elevado. "Espero que esto pase rápido y poder conseguir aunque sea una piecita con un baño", esperanzó ante Elonce.

Cuántas personas permanecen refugiadas en Miradores

Erica explicó que en la proveeduría donde se encontraba permanecían ocho personas, entre ellas integrantes de su familia y un adulto mayor. También indicó que había otro espacio similar, ubicado aproximadamente a 100 metros, donde se alojaban más evacuados.

Además, mencionó que otra pareja con un niño había llegado durante la jornada anterior, aunque decidió permanecer en una de las carpas.

Las familias continuaban recibiendo asistencia para cubrir sus necesidades básicas. Según explicó la vecina, la alimentación estaba organizada por personal que trabajaba en el sector y por colaboradores de merenderos.

"En la otra carpa cocinan para todos y después llevan la comida a la gente inundada. Nos traen la comida acá o nosotros vamos a buscarla para no darles más trabajo, porque están muy atareados", señaló.

Durante la recorrida se mencionó que alrededor de 80 familias recibían asistencia alimentaria, además de elementos de higiene y otros productos necesarios.

Creciente en Paraná: asistencia a evacuados y defensas costeras

La solidaridad de los vecinos con las familias evacuadas

Las dificultades no estuvieron relacionadas únicamente con la tormenta. Las altas temperaturas del viernes también complicaron la permanencia de las familias dentro de las carpas.

Erica explicó que, ante la falta de duchas en el lugar, vecinos de la zona ofrecieron sus viviendas para que los evacuados pudieran higienizarse. "Ayer nos llevó una familia a su casa y nos pudimos bañar todos, mis nietos también. Todos los días nos llevan a distintas casas y nos ofrecen para bañarnos", agradeció.

La mujer también destacó el acompañamiento recibido durante los días que llevaba fuera de su vivienda. "Quiero agradecer a todo el personal, a los psicólogos, a quienes nos atienden, a las cocineras. No nos hace falta nada, siempre vienen y nos preguntan cómo estamos. Nos dieron muy buena atención", aseguró.

Por el momento, no se habilitarán centros de evacuados en Paraná

El coordinador del Comité Técnico de Emergencia, Xavier Bilbao, confirmó a Elonce que, por el momento, la Municipalidad de Paraná no tenía previsto habilitar un centro de evacuados debido a la falta de espacios disponibles. En su lugar, se mantendría el sistema de alojamiento transitorio para las familias afectadas por la creciente del río Paraná.

En ese marco, explicó que se estaban reorganizando las carpas y los contenedores instalados en las inmediaciones del ingreso a Los Miradores, junto al obrador de Norvial, con el objetivo de mejorar las condiciones de asistencia.

“La idea es seguir brindando asistencia y contención hasta que las familias puedan trasladarse a la vivienda de algún familiar o a otro lugar más seguro, mientras esperan las condiciones necesarias para regresar a sus hogares”, señaló Bilbao.

Asimismo, aclaró que la Municipalidad no disponía de un espacio para habilitar un centro de evacuados en el corto plazo, por lo que continuarían acompañando a las familias durante el proceso de reubicación y hasta que fuera posible el retorno a sus viviendas.