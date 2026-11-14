Estados Unidos reanudó los vuelos, pero más de 2.500 servicios fueron cancelados

La suspensión de vuelos en Estados Unidos provocó miles de cancelaciones y demoras durante el viernes y el sábado, luego de que una falla en los sistemas de comunicación del control aéreo obligara a paralizar los despegues en todo el país. Aunque las operaciones se reanudaron el viernes por la noche, las aerolíneas debieron reorganizar más de 2.500 servicios cancelados durante el sábado.

La interrupción, publicó Infobae, fue considerada la suspensión nacional de despegues más prolongada de los últimos 25 años. Según la plataforma de seguimiento aéreo FlightAware, más de 15.000 vuelos registraron demoras o cancelaciones durante el viernes, mientras que miles de pasajeros quedaron varados en distintas terminales.

El secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, informó que la Administración Federal de Aviación (FAA) autorizó la reanudación de las operaciones después de restablecer las instalaciones de control del tránsito aéreo. Sin embargo, advirtió que la recuperación del servicio demandaría tiempo.

Una falla tecnológica provocó la suspensión de vuelos

El funcionario atribuyó el incidente al deterioro de la infraestructura tecnológica utilizada para administrar el tráfico aéreo. Según explicó, parte de los sistemas dependía de equipos y conexiones instalados hace varias décadas.

"Este es un problema de un sistema antiguo", sostuvo Duffy, quien agregó: "Tenemos switches muy viejos, routers muy viejos".

Además, detalló las condiciones de la red afectada: "Usamos pequeñas líneas de cobre de los años 1980. Es un viejo sistema que se cayó, y se cayó en todas partes. Se sobrecargó".

Los vuelos comenzaron a reanudarse a las 20:15 del viernes, hora de Miami. No obstante, las compañías enfrentaron dificultades para redistribuir aviones, tripulaciones y equipajes, mientras numerosos aeropuertos registraban problemas de espacio en pistas y puertas de embarque.

Más de 2.500 vuelos cancelados y pasajeros varados

Durante el sábado, las aerolíneas intentaron recuperar sus itinerarios después de registrar más de 2.500 cancelaciones. FlightAware también había anticipado que otros 3.000 servicios podrían experimentar demoras o suspensiones durante esa jornada.

La situación afectó a cientos de miles de viajeros. Algunos pasajeros debieron abandonar los aviones minutos antes del despegue, mientras que otros pasaron la noche en los aeropuertos, durmieron en el suelo o permanecieron en extensas filas para obtener información.

La paralización también complicó los desplazamientos de equipos deportivos profesionales y universitarios, que debieron buscar alternativas de transporte para cumplir con sus compromisos.

Las cancelaciones también afectaron a Europa

Las consecuencias de la suspensión se extendieron a importantes aeropuertos europeos. En París, el aeropuerto Charles de Gaulle registró cancelaciones de vuelos de Delta Air Lines hacia Salt Lake City y de American Airlines con destino a Dallas-Fort Worth.

En Frankfurt, Alemania, se suspendieron servicios hacia Atlanta y Detroit, mientras que otro vuelo hacia Chicago sufrió una demora cercana a una hora. En cambio, una conexión con el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York operó normalmente.

En Ámsterdam, United Airlines canceló un servicio hacia Chicago. Ante las complicaciones, el Departamento de Transporte del Reino Unido recomendó a los pasajeros consultar directamente con sus aerolíneas antes de dirigirse a las terminales.

Qué derechos tienen los pasajeros ante una cancelación

Frente a las interrupciones, especialistas recordaron que las normas del Departamento de Transporte estadounidense contemplan el derecho al reintegro del pasaje cuando una aerolínea cancela un vuelo y el pasajero decide no aceptar una alternativa de viaje.

"Si se cancela un vuelo, los viajeros tienen derecho a un reembolso completo del billete, sin excepción", explicó Katy Nastro, portavoz de Going.com. También aclaró que los usuarios podían rechazar créditos ofrecidos por las compañías y solicitar la devolución del dinero.

Por su parte, Eric Napoli, director jurídico de AirHelp, recomendó buscar alternativas rápidamente ante posibles interrupciones y priorizar vuelos durante las primeras horas de la mañana, cuando suelen registrarse menos retrasos.

Las autoridades estadounidenses señalaron que la normalización demandaría tiempo debido a la acumulación de servicios pendientes y a la reorganización de las operaciones aéreas.