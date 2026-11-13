El “fin del mundo” del viernes 13 de noviembre 2026: por qué falló el cálculo de 1960

Este viernes 13 de noviembre de 2026 se cumple la fecha que un estudio publicado en 1960 bautizó como el día del “fin del mundo”. El cálculo tenía una condición: si el crecimiento de la población seguía la trayectoria de los dos milenios anteriores, la fórmula arrojaba un número de habitantes que tendía al infinito al acercarse a ese día.

El físico Heinz von Foerster y sus colaboradores Patricia Mora y Lawrence Amiot publicaron el trabajo el 4 de noviembre de 1960 en la revista Science. Lo titularon “Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026”, que puede traducirse como “Día del Juicio Final: viernes 13 de noviembre de 2026”.

Los autores ajustaron una fórmula a estimaciones históricas de población y la extendieron hacia el futuro. En el modelo, el crecimiento se aceleraba y el tiempo necesario para que la humanidad duplicara su tamaño se volvía cada vez más corto.

Qué significaba la fecha del 13 de noviembre

En la fórmula, el viernes 13 marcaba una singularidad matemática. A medida que se acercaba la fecha, el resultado crecía sin límite. En ese punto, la ecuación dejaba de dar una cifra finita de habitantes.

La fecha del supuesto “fin del mundo” surgía de prolongar esa curva. Por eso, la validez de la proyección dependía de que la población siguiera creciendo de la misma manera que en el período usado para construir el modelo.

El 13 de noviembre tampoco representaba un umbral calculado a partir de la cantidad de agua, alimentos o suelo disponible. El estudio proyectaba una tendencia demográfica y la fecha correspondía al límite de esa fórmula.

Por qué la población siguió otro rumbo

El ritmo de crecimiento mundial se desaceleró a medida que bajó la fecundidad, es decir, la cantidad promedio de hijos por mujer. Ese cambio alteró la trayectoria que los investigadores habían extendido hasta 2026.

La desaceleración puede coexistir con un aumento de habitantes. Mientras los nacimientos superen a las muertes a escala mundial, la población seguirá creciendo, aunque lo haga a un ritmo menor.

La evolución tampoco es uniforme. Según la ONU, en algunos países la población ya alcanzó su máximo, mientras que en otros seguirá aumentando durante varias décadas.

Qué proyecta hoy la ONU

El informe Perspectivas de la Población Mundial 2024 tomó como punto de partida unos 8.200 millones de habitantes en 2024. Su proyección central estima que la cifra seguirá creciendo hasta alcanzar un máximo de alrededor de 10.300 millones hacia mediados de la década de 2080.

La ONU atribuye parte de esa revisión a niveles de fecundidad inferiores a los previstos en algunos de los países más poblados, entre ellos China. Su estimación para 2100 es unos 700 millones de habitantes menor que la que había publicado una década antes.

Frente a la curva que dio origen a la fecha del “fin del mundo”, la proyección actual prevé un crecimiento más lento, seguido de una baja gradual. La ONU estima que, después de alcanzar su máximo, la población mundial descenderá hasta unos 10.200 millones de habitantes a fines de siglo.