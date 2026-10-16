Una ecuación vinculó el “fin del mundo” con noviembre de 2026: cuál era la fecha exacta

El supuesto fin del mundo tiene una fecha en un artículo científico publicado en 1960: el 13 de noviembre de 2026. Sin embargo, el trabajo no anticipaba una catástrofe comprobada, sino que proyectaba un crecimiento de la población que, de mantenerse indefinidamente, llegaría a un resultado imposible: una cantidad infinita de habitantes.

La cercanía de esa fecha vuelve a poner el foco en una investigación que utilizó datos históricos para calcular cómo podía evolucionar la humanidad. Su conclusión dependía de que continuara una tendencia demográfica que, con el paso de las décadas, dejó de cumplirse.

El estudio fue publicado en la revista Science por Heinz von Foerster, Patricia M. Mora y Lawrence W. Amiot. Su título, traducido como “El día del juicio final: viernes 13 de noviembre de 2026”, incluía una condición decisiva: la población se aproximaría al infinito si seguía creciendo como durante los dos milenios anteriores.

Qué calculaba la ecuación del supuesto fin del mundo

Los investigadores partieron de la capacidad humana de cooperación. Consideraban que, a diferencia de otras especies, las personas podían desarrollar herramientas y formas de organización que permitieran superar obstáculos para sostener una población cada vez mayor.

Para construir el modelo reunieron 24 estimaciones de población correspondientes a unos 2.000 años. Después extendieron matemáticamente la tendencia observada y obtuvieron una curva que se aceleraba hasta alcanzar un punto en el que el número de habitantes se disparaba sin límite.

Ese resultado matemático no equivale a demostrar que el fin del mundo ocurrirá ese día. Indica que el crecimiento descrito por la ecuación no puede prolongarse indefinidamente bajo las mismas condiciones: una población real no puede alcanzar el infinito en una fecha determinada.

Por qué cambió la trayectoria de la población

Según el análisis difundido por Ámbito, el crecimiento demográfico no respondía únicamente a una mayor cantidad de nacimientos. También resultó determinante la reducción de la mortalidad, especialmente la infantil, gracias a los avances sanitarios y las mejoras en la alimentación.

A medida que más niños sobrevivían, aumentaba la población. Pero ese proceso no podía continuar con la misma intensidad para siempre y, al mismo tiempo, comenzaron a modificarse las decisiones familiares sobre cuántos hijos tener.

El físico austríaco Heinz von Foerster, autor de la teoría.

La expansión de la educación, la urbanización y el acceso a métodos anticonceptivos contribuyeron a reducir la natalidad. Esos cambios alejaron la evolución real de la curva utilizada en 1960 y dejaron sin sustento la extrapolación asociada al supuesto fin del mundo.

Del temor a la superpoblación al envejecimiento

Más de seis décadas después, numerosos países enfrentan otro desafío: una menor cantidad de nacimientos y una población más envejecida. Japón, Corea del Sur y distintas naciones europeas figuran entre los ejemplos mencionados en el análisis sobre esta transformación demográfica.

El cambio plantea interrogantes sobre el financiamiento de las jubilaciones, la demanda de cuidados y la disponibilidad de trabajadores. Se trata de procesos que se desarrollan durante generaciones y que requieren planificación, sin que impliquen una emergencia mundial fijada para noviembre.

La fecha de 2026 quedó como el resultado llamativo de una proyección condicionada por los datos y supuestos de su época. La historia del estudio muestra por qué una ecuación sobre tendencias poblacionales no debe confundirse con una certeza sobre el fin del mundo.