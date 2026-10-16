Anticipan una mejora del tiempo para el fin de semana: cómo estará el Día de la Madre

El fin de semana llegará con mejores condiciones meteorológicas y un descenso de las temperaturas. En Paraná, el domingo se esperan 20 grados de máxima.
La primavera no termina de consolidarse y los días se asemejan más a la salida del invierno que a la estación más esperada del año. Más del 80 % del territorio argentino lleva más de dos semanas con predominio de nubosidad y lluvias intermitentes. Las temperaturas obligan a salir con abrigo y un paraguas.
La explicación está en la circulación atmosférica. Un potente centro de alta presión sobre el Atlántico aporta humedad de manera constante, mientras que un sistema de baja presión en el Pacífico cruza la cordillera "de a cuotas", sin terminar de avanzar. Con esa combinación la atmósfera queda prácticamente estática, algo que en meteorología se conoce como bloqueo, y por eso ninguna mejora logra sostenerse más de unas horas.
A esta configuración le quedan al menos 24 horas más. Después el fin de semana trae cambios, según indica el sitio Meteored.
El anticiclón empieza a ceder
De a poco, el anticiclón del Atlántico que sostenía el bloqueo va a retroceder, y eso le abre camino a una masa de aire del sur, más seca y fresca, que avanzará hacia el este del país. Para el sábado 17 y el domingo 18 esto se traduce en una mejora clara de las condiciones, con inestabilidad muy débil y un ambiente mayormente soleado en buena parte del territorio.
Para quien viene esperando un día de sol desde hace semanas, este es el primer momento realmente favorable. Conviene aprovecharlo para tender la ropa, hacer trámites pendientes o salir a caminar, porque la ventana no se va a extender mucho más allá del domingo.
El aire seco y fresco tiene un costo en el termómetro, y se va a notar sobre todo en toda la franja central. El domingo se espera un amanecer con heladas suaves y tardías en el centro y el sur de la provincia de Buenos Aires, y con temperaturas inferiores a los 8 °C en Cuyo, la región pampeana y el norte de la Patagonia. En el norte del país las mínimas serán más moderadas, aunque igualmente inferiores a los 13 °C.
Las heladas de mediados de octubre se consideran tardías, y son las que más daño pueden hacerle a cultivos y plantas de huerta que ya arrancaron su ciclo primaveral. Si hay macetas o brotes recientes en el jardín, el sábado por la noche es el momento de resguardarlos.
Para los almuerzos del Día de la Madre, entonces, el paraguas va a quedar en casa y el abrigo va a ser el accesorio indispensable, al menos durante la mañana.
Pero la mejora del fin de semana no es pareja. En el oeste argentino las lluvias y la nubosidad van a mantenerse durante varios días, especialmente en el noroeste de la Patagonia y en Cuyo. Recién el domingo aparece una ventana donde las condiciones pueden mejorar de forma transitoria, aunque con algún chaparrón puntual entre los momentos de sol.
Tampoco conviene bajar la guardia de cara a la semana próxima. Un nuevo sistema de baja presión volverá a generar condiciones muy húmedas y lluvias persistentes en todo el centro-oeste del país, de manera que el respiro de este fin de semana podría ser corto para esa región.
En el NEA, después de varios eventos de lluvias muy intensas en las cuencas de los ríos Iguazú, Paraná y Uruguay, se espera un cese de la actividad por al menos 5 días. Eso le da un alivio al sistema, porque los caudales de esos cursos vienen en aumento y con varios días secos el agua acumulada tiene tiempo de escurrir.
El pronóstico para la ciudad de Paraná
El pronóstico del tiempo en Paraná para este viernes 16 de octubre anticipa una jornada con precipitaciones durante las primeras horas del día y temperaturas que oscilarán entre los 13 y los 20 grados. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones mejorarán hacia la noche, mientras que el fin de semana estará marcado por un descenso térmico y la presencia de nubosidad.
Para este viernes, el organismo nacional indica una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40% durante la mañana y la tarde. En tanto, hacia la noche, las posibilidades de lluvia disminuirán a valores de entre el 0% y el 10%.
La temperatura alcanzará los 20 grados durante la tarde, mientras que por la noche descenderá hasta los 15 grados. Los vientos tendrán velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora durante toda la jornada.
Cómo estará el tiempo el sábado y domingo
Para el sábado 17 de octubre, el SMN pronostica una jornada mayormente nublada, sin probabilidades de precipitaciones. Se espera una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 17 grados, por lo que será el día más fresco del período analizado.
Durante la madrugada, la temperatura rondará los 14 grados, mientras que por la mañana descenderá hasta los 11 grados. Por la tarde alcanzará los 17 grados y hacia la noche se ubicará en torno a los 13 grados. Los vientos oscilarán entre los 7 y los 22 kilómetros por hora.
En tanto, el domingo 18 de octubre, Día de la Madre, se presentará con mejores condiciones meteorológicas. El pronóstico anticipó cielo parcialmente nublado, con presencia de sol durante la mañana y una temperatura mínima de 10 grados. La máxima llegará a los 20 grados y no se esperan precipitaciones.
Ascenso de las temperaturas durante la próxima semana
Para el lunes 19 de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada parcialmente nublada, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y los 20 grados. No se pronosticaron lluvias y los vientos tendrán velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.
El martes 20 continuará la mejora de las condiciones, con cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima de 23 grados. La mínima será de 14 grados y la probabilidad de precipitaciones se mantendrá en el 0%.
Por su parte, el miércoles 21 se espera una mínima de 13 grados y una máxima de 24 grados, con nubosidad variable y sin lluvias previstas. Finalmente, el jueves 22 de octubre la temperatura alcanzará los 27 grados, mientras que la mínima será de 15 grados, en una jornada parcialmente nublada.