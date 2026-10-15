Internaron a Leonardo Cositorto en Corrientes: fue operado por una necrosis genital

Leonardo Cositorto, fundador de Generación Zoe y condenado por estafas, fue sometido a una intervención quirúrgica por una necrosis en la zona genital y se encontraba estable, según informó la Agencia Noticias Argentinas. El procedimiento se realizó en el Hospital José Ramón Vidal de la ciudad de Corrientes, donde permanece internado bajo custodia penitenciaria.

El dirigente había sido trasladado desde la unidad penitenciaria al centro de salud durante la mañana del miércoles y quedó alojado en el sector de Quirúrgica 1. La intervención se llevó adelante este jueves 15 de octubre.

Según la información difundida por NA, el procedimiento contemplaba la posibilidad de retirar parte del tejido afectado y limpiar la zona comprometida para eliminar el tejido muerto.

“Le sacaron el tumor, está en observación y no tenía buena circulación por la diabetes”, señalaron fuentes consultadas por la agencia.

La salud de Leonardo Cositorto y su recuperación

De acuerdo con personas cercanas al fundador de Generación Zoe, la diabetes habría complicado su cuadro debido a problemas de circulación. También indicaron que la enfermedad no habría recibido el tratamiento necesario durante su permanencia en prisión.

“La atención médica que él necesitaba” en el penal de Salta “es paupérrima”, afirmaron sus allegados, según consignó Noticias Argentinas.

Además, señalaron que la enfermedad repercute en su presión arterial y que necesitaba estabilización farmacológica.

Tras la intervención, las fuentes indicaron que Cositorto permanecería varios días en el hospital para atravesar el período posoperatorio. Mientras continúe internado, el operativo de seguridad contempla custodia dentro y fuera del establecimiento sanitario.

Las condenas de Leonardo Cositorto

Cositorto fue condenado en febrero de 2025 a 12 años de prisión en Corrientes por los delitos de asociación ilícita y estafa, en una causa vinculada al funcionamiento de Generación Zoe.

Posteriormente, en julio de ese mismo año, recibió otra condena en Salta: 11 años de cárcel por estafas reiteradas y asociación ilícita.

El fundador de la organización permanece detenido mientras cumple las condenas dictadas en su contra. Su situación médica motivó el traslado al Hospital José Ramón Vidal, donde continúa bajo seguimiento profesional y vigilancia penitenciaria.