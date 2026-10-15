Era en Abril conmemoró a los bebés fallecidos con una Ola de Luz en Paraná

Era en Abril realizó una ceremonia para recordar a los bebés fallecidos

La ONG Era en Abril conmemoró este miércoles 15 de octubre el Día Mundial de la Concientización sobre la Muerte Gestacional, Perinatal y Neonatal con una nueva edición de la Ola de Luz. En Paraná, la iniciativa reunió a familias que recordaron a sus bebés mediante el encendido de velas y el pedido de mayor visibilidad para una pérdida que todavía suele ser un tema tabú.

Valeria Quino, integrante de la organización, destacó la importancia de generar espacios de acompañamiento para quienes atraviesan esta experiencia. “Lo que buscamos es promover que toda la ciudad y todas las familias que han pasado por esta gran pérdida tan dolorosa puedan homenajear a su bebé”, señaló.

La actividad se realiza cada 15 de octubre en distintas ciudades del mundo y propone encender luces para recordar a los bebés que fallecieron durante el embarazo, el parto o después de nacer. Los colores celeste y rosa forman parte de esta conmemoración, que busca visibilizar el duelo y brindar contención a las familias.

El acompañamiento a las familias que atraviesan una pérdida

Quino remarcó que la organización está integrada por madres que conocen de cerca el dolor de perder a un hijo. “Sabemos lo que representa este dolor. La verdad es que somos un grupo muy grande de madres”, expresó.

También se refirió a la magnitud de estas pérdidas y a la necesidad de acompañar a quienes las atraviesan. “Una de cada cuatro mujeres va a perder su bebé, es una estadística muy grande”, afirmó.

En ese sentido, envió un mensaje a las familias que transitan el duelo y destacó el valor de compartir la experiencia con otras personas que comprenden lo que significa. “Abrazar a esas familias que están atravesando este dolor y acompañándonos unos a otros haciendo esta ola de luz”, sostuvo.

La referente de Era en Abril explicó que, aunque el dolor permanece, las familias buscan transformar esa experiencia a través del amor y el recuerdo. “Nosotras creemos siempre, siempre lo decimos, que ellos siempre nos dejan amor sobre todas las cosas, más allá de que duele mucho”, manifestó.

Un duelo que no tiene límite de tiempo

La cercanía del Día de la Madre, que se celebra el domingo 18 de octubre, vuelve especialmente sensible esta época para muchas familias que perdieron a un bebé. Quino explicó que el paso del tiempo no elimina la ausencia ni la importancia del vínculo.

“No importa el tiempo que haya pasado y que esos bebés hayan pasado con nosotros, tampoco importa el tiempo, la edad gestacional, no importa, ese lugar siempre va a faltar”, señaló.

La integrante de la ONG insistió en la necesidad de hablar sobre estas experiencias y de permitir que las familias recuerden a sus hijos sin que el tema quede relegado al ámbito privado.

“Nosotras siempre tratamos de transformar ese dolor en amor y los recordamos siempre, recordándolos, que por ahí es tabú aún”, expresó.

Además, remarcó la importancia de que la sociedad reconozca estas pérdidas y acompañe a quienes las viven. “Es importante prender una velita por ellos”, afirmó.

Paraná se ilumina de celeste y rosa

La Ola de Luz cuenta con el acompañamiento de distintos espacios e instituciones de la ciudad, que se suman a la iniciativa con iluminación celeste y rosa en homenaje a los bebés fallecidos.

Quino valoró la participación de las autoridades locales y el apoyo que reciben año tras año. “En esta oportunidad se vienen sumando ya hace muchos años. La ciudad se ilumina siempre celeste y rosa en homenaje a ellos; la Casa de Gobierno, el Palacio Municipal, la verdad que siempre nos acompañan y somos siempre bien recibidas”, destacó.

La propuesta busca que las familias encuentren un espacio para recordar a sus hijos y que la comunidad comprenda la dimensión de un duelo que muchas veces se vive en silencio.

Cómo contactar a Era en Abril en Paraná

Las personas que necesiten acompañamiento o quieran acercarse a la organización pueden encontrar a Era en Abril Paraná en Instagram. También pueden comunicarse con Valeria Quino al teléfono 343 154654026.

La iniciativa invita a las familias que atravesaron una muerte gestacional, perinatal o neonatal a compartir el recuerdo de sus bebés y a encontrar contención en otras personas que conocen esa experiencia.