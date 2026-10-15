Fenómeno de El Niño: anticipan más lluvias y advierten por el aumento del caudal de los ríos

REDACCIÓN ELONCE
El meteorólogo Sergio Jalfin explicó a Elonce cómo influye el fenómeno de El Niño en las precipitaciones y el comportamiento de los ríos Paraná y Uruguay. Advirtió que las lluvias aumentarán durante los próximos meses y señaló cuándo se esperan los registros más importantes.
El fenómeno de El Niño fue uno de los temas analizados por el meteorólogo Sergio Jalfin, quien anticipó un incremento de las precipitaciones durante los próximos meses y explicó su relación con el aumento del caudal de los ríos Paraná y Uruguay. En diálogo con el programa Moviendo el Avispero, que se emite por Elonce Radio & Streaming FM 98.7, el especialista describió el escenario climático previsto para Entre Ríos y la región.
Durante los últimos días, la apertura de compuertas en las represas de Yacyretá e Itaipú volvió a poner la atención sobre el comportamiento de los cursos de agua. El aumento del caudal de los ríos generó preocupación en distintas localidades, especialmente en aquellas que registraron crecidas y situaciones de evacuación.
En ese contexto, Jalfin explicó que las condiciones meteorológicas que favorecieron el incremento de los caudales ya estaban contempladas en las previsiones. “Un pronóstico bastante desfavorable. Estaba todo previsto. A partir de octubre, iban a ir aumentando las precipitaciones y especialmente el caudal de los ríos, conforme se iban dando las lluvias en el sur de Brasil”, señaló.
Por qué aumentó el caudal de los ríos Paraná y Uruguay
El meteorólogo aclaró que el crecimiento de los ríos no estuvo relacionado únicamente con las precipitaciones registradas en las localidades ribereñas, sino principalmente con las lluvias acumuladas en las cuencas superiores.
“El tema del río Paraná y del Uruguay, que está aumentando su caudal –en algunas zonas, con evacuados-. No fue tanto por la lluvia que ha caído en situ en cada uno de los lugares de medición, sino porque ha llovido mucho en la Cuenca alta del Iguazú. Ahí está el foco principal de precipitaciones que se vienen dando hace varias semanas”, explicó.
De esta manera, Jalfin puso el foco en las precipitaciones que se registraron durante las últimas semanas en las zonas de aporte de los ríos. Estas lluvias contribuyeron al incremento del volumen de agua que posteriormente avanzó hacia los sectores inferiores de las cuencas.
La situación también permitió comprender por qué algunas localidades experimentaron aumentos en los niveles de los ríos sin haber registrado precipitaciones extraordinarias en su propio territorio. El comportamiento de los cursos de agua depende, entre otros factores, de las condiciones meteorológicas que se producen aguas arriba.
Cuándo llegarán las lluvias más importantes a Paraná
Al analizar las perspectivas climáticas para los próximos meses, el especialista anticipó que las precipitaciones continuarán aumentando y que los períodos de mayor actividad se producirán durante la primavera avanzada, el verano y el otoño.
“Va a haber un aumento de las precipitaciones. De todas formas, las lluvias más importantes para Paraná van a ir llegando en los cursos de noviembre, diciembre, el verano y el otoño", sostuvo Jalfin.
Según explicó, este escenario forma parte de las previsiones climáticas que se venían realizando para la región. Por ese motivo, consideró importante prestar atención tanto a las precipitaciones locales como a las que se producen en las cuencas superiores de los principales ríos.
En este marco, el fenómeno de El Niño y el aumento previsto de las lluvias mantienen la atención sobre la evolución de los ríos Paraná y Uruguay. Las declaraciones del meteorólogo señalaron que los mayores registros de precipitaciones para Paraná todavía estarían por llegar, especialmente a partir de noviembre y durante los meses siguientes.