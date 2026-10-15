Uriel Rodríguez brilla en el automovilismo entrerriano y sueña con el plano nacional

REDACCIÓN ELONCE
Con apenas 16 años, Uriel Rodríguez se consolida como una de las grandes promesas del deporte motor en la región, liderando el campeonato de karting y sumando podios en la Fórmula Entrerriana a pesar de las complejidades presupuestarias.
En una reciente emisión del programa radial y de streaming El Once Deportivo, se entrevistó en profundidad a Uriel Rodríguez, joven piloto oriundo de Concepción del Uruguay. Con tan solo 16 años y cursando el quinto año en la Escuela Técnica N° 3, el deportista demostró una madurez notable al repasar su actualidad deportiva, dividida entre su liderazgo en el karting provincial y su reciente incursión en la Fórmula Entrerriana.
Al ser consultado sobre su estilo de manejo y cómo se definiría en sociedad, Rodríguez no dudó en destacar su temperamento competitivo dentro de las pistas: "Aguerrido, siempre aguerrido y agresivo. Como empecé corriendo y sigo así". Asimismo, reconoció a sus máximos referentes en el automovilismo local y mundial: "Acá en Entre Ríos, Chapita Fulini, obviamente, piloto de la Fórmula 3 Metropolitana, y más grande, para el TC, Agustín Canapino y en la Fórmula 1, Max Verstappen", reflejando su predilección por los pilotos que van siempre al frente.
El joven talento viene de conseguir un valioso podio en la Fórmula Entrerriana tras reincorporarse a la categoría luego de ausentarse en una jornada previa. Si bien reconoció que el resultado se dio por circunstancias fortuitas de la competencia, valoró el esfuerzo realizado: "Volvimos a la fórmula después de una fecha que estuvimos ausentes por tema de presupuesto. Volvimos a correr y llegamos al podio. No de la forma que esperábamos, pero llegamos al podio". Sobre la maniobra final, explicó entre risas: "había pocos autos, lamentablemente, y dos que venían adelante se engancharon", aunque lamentó no haber ganado el incentivo económico: "Eso es lo que más dolió".
El karting como bastión y el salto a los monoplazas
A pesar de las dificultades económicas que condicionan la puesta a punto de los vehículos, el presente de Rodríguez en el kartódromo es sumamente auspicioso. Actualmente se encuentra liderando el campeonato de la categoría y viene de ganar con autoridad la última competencia disputada en el kartódromo de La Paz. Sobre la preparación de los autos, el piloto explicó con sinceridad: "El presupuesto es fundamental en este deporte. Por ahí no le podemos hacer bien las cosas al auto por tema de presupuesto, pero venimos haciéndole cosas de a poco, adaptándonos a nuestro presupuesto".
Recordando sus tropiezos a mitad de temporada, admitió con autocrítica los errores cometidos en pista: "Empezamos el año las primeras tres fechas con podio, veníamos firme y después perdimos unos puntos por cagadas de mi parte. Me enganché con un piloto dos fechas seguidas y ahí perdimos un montón de puntos, pero ahora pudimos repuntar de nuevo y estar arriba en el campeonato".
La transición del karting a la Fórmula Entrerriana no ha sido sencilla debido a las marcadas diferencias técnicas de pilotaje. Rodríguez comentó que "Le venimos encontrando lento pero firme la mano. No tiene nada que ver con el karting, es otra cosa". Además, sobre la exigencia física y las distancias de frenado, profundizó: "La velocidad no se siente tanto sino a la hora de frenar, la distancia de frenaje y eso es lo que más te cambia de un karting a un fórmula".
La importancia del apoyo privado y el futuro profesional
De cara a la definición de los torneos, el piloto planea encarar las últimas fechas del karting con determinación: "Tenemos una diferencia, hay que aprovecharlo, a todo o nada". A su vez, transita este año en la fórmula como un periodo de aprendizaje puro: "Este año lo tomamos para sumar experiencia, no más". De cara al futuro cercano, Rodríguez señaló: "Por ahora estamos viendo si podemos hacer la Fórmula Entrerriana. Teniendo un presupuesto ideal, me gustaría hacer un año más en la fórmula para sumar experiencia y después ir viendo para dónde podemos ir escalando".
Sostener una carrera deportiva en el automovilismo argentino requiere de un engranaje complejo donde el respaldo económico de sponsors resulta indispensable. Dentro de sus metas a largo plazo, confesó sus aspiraciones profesionales: "Me gustaría hacer la Fórmula 3 Metropolitana y después de ahí probar en un auto de Turismo Pista". Con la intención de sumar apoyos que le permitan proyectar su carrera, el joven piloto facilitó públicamente sus vías de contacto: "Dejo mi número ahí o las redes: el número es 3442663417, y en las redes estoy Uriel_Rodríguez3909 mi cuenta y si no Uriel Rodríguez prensa".
Finalmente, el reportaje dejó en evidencia el compromiso de Uriel por equilibrar sus responsabilidades académicas con la alta competencia: "Vamos a ver si nos sale una oportunidad. Siempre terminar la secundaria, pero capaz que pasa a un segundo plano". Con los pies sobre la tierra pero con la ambición intacta de los grandes deportistas, Rodríguez continúa acelerando rumbo a sus sueños, consolidándose como una de las realidades más firmes del deporte motor entrerriano.