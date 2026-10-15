Sigue abierta una línea de las Becas progresar: cuál es y los requisitos

El Gobierno nacional mantiene abierta durante el mes de octubre la convocatoria para una de las líneas clave de las Becas Progresar. Se trata del beneficio destinado a la Formación Profesional (también conocido como Progresar Trabajo), una ayuda económica pensada para acompañar la capacitación en oficios y sumar herramientas clave para la inserción en el mercado laboral.

Mientras que los plazos de inscripción para las líneas Obligatorio (que cerró el 4 de septiembre), Superior y Enfermería (ambas finalizadas el 11 de septiembre) ya llegaron a su fin, la convocatoria para Formación Profesional permanecerá disponible hasta el próximo 27 de noviembre.

Paso a paso: cómo anotarse al programa

La solicitud del beneficio se realiza de manera 100% digital a través de los canales oficiales del programa. Quienes deseen postularse deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar al portal oficial de las Becas Progresar del Gobierno nacional.

Seleccionar la línea correspondiente a Formación Profesional o Progresar Trabajo.

Acceder al sistema de inscripción habilitado para la convocatoria.

Completar los formularios con los datos personales, académicos y de contacto requeridos.

Enviar la solicitud y guardar el comprobante para consultar el estado del trámite en el futuro.

Cabe destacar que la sola realización de la inscripción no garantiza la adjudicación del beneficio, ya que el organismo responsable debe validar previamente que el solicitante cumpla con la totalidad de los requisitos socioeconómicos y académicos establecidos.

Montos y el esquema de retención del 20%

Actualmente, el haber mensual fijado para las Becas Progresar asciende a $35.000. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el dinero que se acredita en la cuenta del beneficiario puede sufrir la retención del 20% habitual que aplica el programa para verificar la asistencia y regularidad.

Bajo este esquema, la liquidación mensual se cobra de la siguiente manera:

Monto total de la beca: $35.000.

Cobro mensual neto (80%): $28.000.

Importe retenido (20%): $7.000.

El monto retenido de $7.000 mensuales acumulados se liquida posteriormente, una vez que el beneficiario acredita el cumplimiento de las condiciones y regularidad exigidas por el programa. La evolución de la solicitud y las fechas de cobro se pueden chequear directamente desde la plataforma oficial de las becas.