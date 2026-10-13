ANSES paga jubilaciones con aumento y bono de $70.000: quiénes cobran esta semana

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) retomó este martes 13 de octubre el calendario de pagos para jubilados y pensionados, luego del fin de semana largo. Durante esta semana, el organismo acreditará los haberes correspondientes al décimo mes del año, que incluyen un aumento del 1,66% y un bono extraordinario de hasta $70.000 para quienes cumplen con los requisitos establecidos.

El cronograma se extenderá hasta el viernes 16 de octubre para las terminaciones de DNI previstas durante esta semana. Los pagos corresponden principalmente a jubilados y pensionados que perciben haberes mínimos, mientras que también continuará la liquidación de Pensiones No Contributivas (PNC).

Con la actualización de octubre, la jubilación mínima quedó establecida en $435.748,51, cifra que asciende a $505.748,51 con el bono completo de $70.000. El incremento fue determinado mediante la Resolución 284/2026 de ANSES, de acuerdo con la fórmula de movilidad vigente.

ANSES: quiénes cobran jubilaciones esta semana

De acuerdo con el calendario oficial, los jubilados y pensionados que perciben haberes que no superan el primer intervalo de pago cobrarán según la siguiente distribución:

- Martes 13 de octubre: terminación de DNI 2

- Miércoles 14 de octubre: terminación de DNI 3

- Jueves 15 de octubre: terminación de DNI 4

- Viernes 16 de octubre: terminación de DNI 5

Los beneficiarios con documentos terminados en 0 y 1 tuvieron sus fechas de cobro el jueves 8 y viernes 9 de octubre, respectivamente. El cronograma continuará el lunes 19 con los DNI terminados en 6 y finalizará el jueves 22 para los documentos terminados en 9.

En tanto, quienes perciben jubilaciones y pensiones superiores al primer intervalo de pago comenzarán a cobrar en la última parte del mes, conforme al calendario establecido por el organismo previsional.

Cuánto cobran los jubilados con aumento y bono en octubre

El aumento del 1,66% se aplicó sobre los haberes previsionales de septiembre y alcanzó a jubilaciones, pensiones y otras prestaciones de ANSES.

Con esta actualización, los principales montos quedaron establecidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $505.748,51

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $418.598,81

PNC por invalidez o vejez: $375.023,96

PNC para madres de siete hijos: $505.748,51

Los importes corresponden a los haberes brutos más el bono, antes de eventuales descuentos.

Quiénes reciben el bono de $70.000 de ANSES

El Gobierno nacional oficializó el pago del refuerzo extraordinario mediante el Decreto 1108/2026, publicado en el Boletín Oficial el 28 de septiembre.

El bono completo corresponde a quienes perciben un haber igual o inferior a la jubilación mínima. En cambio, aquellos que cobran un monto superior pueden recibir un adicional proporcional, siempre que la suma de sus prestaciones no supere los $505.748,51.

Por ejemplo, un jubilado que percibe $470.000 de haber previsional podrá recibir un bono de $35.748,51 para alcanzar ese límite. Quienes superan el tope establecido no acceden al refuerzo.

Pensiones No Contributivas: fechas de cobro de esta semana

El calendario de ANSES también contempla los últimos pagos de octubre para titulares de Pensiones No Contributivas.

Martes 13 de octubre: terminación de DNI 4 y 5

Miércoles 14 de octubre: terminación de DNI 6 y 7

Jueves 15 de octubre: terminación de DNI 8 y 9

De esta manera, el organismo completará el cronograma de estas prestaciones durante la semana.

Cómo consultar la fecha y el monto de cobro

Los jubilados y pensionados pueden verificar la fecha de acreditación de sus haberes mediante la página oficial de ANSES.

Para conocer el detalle de la liquidación, deben ingresar a mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí podrán consultar el recibo de haberes y los conceptos correspondientes al mes.

El organismo recordó que el calendario se organiza según la terminación del documento y el nivel de ingresos previsionales de cada beneficiario.