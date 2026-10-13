Comienza el pago de las Becas Progresar: así es el calendario según el DNI

El pago de las Becas Progresar de octubre comienza hoy, martes 13, con los estudiantes cuyos DNI terminan en 0 y 1. El calendario se distribuye en cinco jornadas y finalizará el lunes 19.

Las acreditaciones se inician después del feriado del lunes 12. ANSES realiza los depósitos por cuenta y orden de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, de la que depende el programa.

El importe puede variar según la línea y las condiciones de cada beneficiario. Por eso, la fecha asignada debe consultarse junto con el estado de la prestación y el cumplimiento de los requisitos académicos.

Cómo continúa el cronograma de octubre

El miércoles 14 cobrarán los titulares de las Becas Progresar con documentos finalizados en 2 y 3. El jueves 15 será el turno de quienes tienen DNI terminados en 4 y 5.

Los pagos seguirán el viernes 16 para las terminaciones 6 y 7. Tras el fin de semana, el lunes 19 se completará el calendario con los documentos finalizados en 8 y 9.

El esquema agrupa dos terminaciones de DNI por jornada y alcanza a las distintas líneas incluidas en este calendario. El dinero se acredita en el medio de cobro declarado por cada estudiante.

El monto y la retención del 20%

La suma mensual de referencia se mantiene en $35.000. Quienes están alcanzados por la retención del 20% reciben inicialmente $28.000, mientras que los $7.000 restantes quedan sujetos a las condiciones previstas en el reglamento correspondiente.

La retención comprende a estudiantes de Progresar Obligatorio y a ingresantes de otras líneas, según sus condiciones. En educación obligatoria, la liberación del saldo está vinculada con las certificaciones académicas y la regularidad escolar.

Los resultados de la inscripción y el seguimiento de las Becas Progresar pueden revisarse en la plataforma del programa, mediante Mi Argentina. La acreditación también puede comprobarse en la cuenta bancaria o billetera registrada para recibir los fondos.

Qué condiciones deben conservar los estudiantes

Para mantener el beneficio, los titulares deben cumplir los requisitos académicos y socioeconómicos de su línea. En Progresar Obligatorio se exige sostener la regularidad escolar y las certificaciones realizadas por la institución educativa.

El reglamento de esa modalidad contempla hasta tres certificaciones anuales. También establece, como regla general, una edad de entre 16 y 24 años al cierre de la convocatoria y un límite de ingresos del postulante y su grupo familiar equivalente a tres salarios mínimos, con excepciones para grupos prioritarios.

Los estudiantes deben mantener actualizados sus datos y comunicar cambios relevantes, como el traslado a otra escuela. Además, les corresponde revisar si existen observaciones en la plataforma que puedan afectar la continuidad del cobro.