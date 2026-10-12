ANSES actualizó la asignación por matrimonio: el monto de octubre y las condiciones de acceso

ANSES estableció en $136.662 el valor de referencia de octubre de 2026 para la Asignación de Pago Único por Matrimonio. La prestación se entrega una sola vez por casamiento y requiere una solicitud: no se acredita automáticamente a todas las personas que contraen matrimonio.

Ambos cónyuges pueden pedirla si reúnen las condiciones establecidas. Con el importe actualizado, una pareja en la que los dos tengan derecho al beneficio podría recibir $273.324 en total.

La suma aplicable depende de la fecha del casamiento. Por eso, presentar el trámite durante octubre no garantiza cobrar el valor de ese mes si la unión se celebró anteriormente.

Quiénes pueden acceder a la prestación

La asignación alcanza a trabajadores registrados en relación de dependencia, incluidos los de temporada. También comprende a quienes reciben la Prestación por Desempleo, cobran mediante una aseguradora de riesgos del trabajo o son titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Para los empleados en relación de dependencia, ANSES exige una antigüedad mínima y continua de seis meses en el empleo al momento del matrimonio. Además, el vínculo debe estar acreditado en la base de datos del organismo.

La solicitud puede presentarse desde los dos meses y hasta los dos años posteriores al casamiento. Ese plazo permite gestionar el beneficio por una unión celebrada anteriormente, siempre que se cumplan los demás requisitos.

Los límites de ingresos y la documentación

Los topes informados para octubre son de $6.419.726 para el grupo familiar y de $3.209.863 por integrante. Se consideran tanto los ingresos conjuntos como los individuales.

Si uno de los miembros supera el límite personal, queda excluido el cobro aunque la suma familiar sea inferior al máximo permitido. Para evaluar el derecho a la asignación se utilizan los topes vigentes en el mes del matrimonio.

Para iniciar la gestión se necesitan los DNI de ambos cónyuges y el acta o partida de matrimonio. Antes de presentar la solicitud, conviene revisar en Mi ANSES que los datos personales y el vínculo estén registrados correctamente.

Cómo hacer el trámite y consultar el pago

La solicitud puede realizarse por Atención Virtual, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Quienes prefieran la modalidad presencial pueden pedir un turno y concurrir a una oficina con la documentación.

El calendario de octubre para las asignaciones de pago único comprende todas las terminaciones de DNI. La primera quincena tiene un período de cobro del 9 de octubre al 10 de noviembre y la segunda, del 22 de octubre al 10 de noviembre.

Esas fechas también incluyen las prestaciones por nacimiento y adopción. El depósito requiere que ANSES apruebe previamente la solicitud; el estado del trámite y la información individual de cobro pueden consultarse en Mi ANSES.