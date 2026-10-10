Las Becas Progresar ya tienen fechas de pago en octubre: cuándo llega cada acreditación

Los pagos de las Becas Progresar correspondientes a octubre de 2026 comenzarán el martes 13 y se extenderán hasta el lunes 19. Las acreditaciones se organizarán en cinco jornadas, de acuerdo con la terminación del DNI de cada beneficiario.

El calendario se iniciará después del feriado del lunes 12. Los estudiantes con documentos finalizados en 0 y 1 cobrarán el martes 13, mientras que aquellos cuyos DNI terminan en 2 y 3 tendrán fecha de pago el miércoles 14.

El jueves 15 será el turno de las terminaciones 4 y 5; el viernes 16, de las finalizadas en 6 y 7. El cronograma concluirá el lunes 19 con los documentos terminados en 8 y 9.

Cuánto recibirán los estudiantes

El monto mensual de referencia de Progresar se mantiene en $35.000. Sin embargo, la suma acreditada depende de la línea del programa y de las condiciones que corresponden a cada estudiante.

Los beneficiarios de Educación Obligatoria y los ingresantes de nivel superior alcanzados por la retención del 20% reciben $28.000. Los $7.000 restantes se reservan hasta que se certifique el cumplimiento de los requisitos académicos correspondientes.

Los estudiantes avanzados de nivel superior que reúnen las condiciones establecidas pueden percibir el importe completo. Por eso, el valor de referencia no implica que todos los titulares reciban la misma suma en su cuenta.

Cómo consultar la acreditación

Los beneficiarios pueden verificar su fecha individual de cobro en Mi ANSES. La consulta permite conocer la información asociada a la prestación y al medio de pago registrado.

Para quienes utilizan Mercado Pago, conviene revisar también las notificaciones de la billetera y el movimiento de la cuenta. No se pudo corroborar una fecha única de acreditación para todos sus usuarios, independiente de la terminación del documento.

El cronograma general de Progresar distribuye los depósitos entre el martes 13 y el lunes 19, por lo que la fecha asignada debe consultarse según la situación de cada titular.

Continúa la inscripción para Formación Profesional

La convocatoria de Progresar Formación Profesional permanecerá abierta hasta el 27 de noviembre de 2026. Esta línea está destinada a quienes realizan cursos de capacitación para desarrollar habilidades vinculadas con el trabajo.

La solicitud se realiza de manera digital a través de la plataforma oficial del programa, con acceso mediante Mi Argentina. Allí se completa el formulario correspondiente a la beca.

El plazo de noviembre corresponde específicamente a Formación Profesional. Las líneas de educación obligatoria y superior tienen sus propios períodos de inscripción.