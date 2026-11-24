La Copa América 2028 se disputará en Estados Unidos del 9 de junio al 9 de julio, según confirmó oficialmente la Conmebol este martes. El anuncio también definió la participación de 16 selecciones y la vía de clasificación para los representantes de Concacaf.

El certamen contará con los diez equipos de la confederación sudamericana y otros seis de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. La organización se enmarca en una alianza estratégica entre ambas confederaciones.

Estados Unidos recibirá el torneo por tercera vez, después de las ediciones de 2016 y 2024. La elección responde principalmente a factores económicos, comerciales y de infraestructura.

Cómo clasificarán las selecciones de Concacaf

Las seis plazas de Concacaf se definirán mediante la Copa Oro 2027. Esa competencia se desarrollará entre el 17 de junio y el 11 de julio del próximo año.

Conmebol indicó que los participantes obtendrán su clasificación “por mérito deportivo”. De esta manera, los resultados de la Copa Oro determinarán qué selecciones acompañarán a los diez representantes sudamericanos.

El anuncio confirmó la cantidad de equipos y el mecanismo de acceso, aunque la información difundida no detalló la distribución de grupos ni las instancias eliminatorias. La presencia de 16 participantes repite la cantidad de selecciones de la Copa América 2024.

Los antecedentes del torneo en Estados Unidos

La primera edición disputada en territorio estadounidense fue la de 2016, cuando Argentina llegó a la final y perdió ante Chile. Ocho años después, el seleccionado nacional volvió a disputar allí la definición.

En 2024, el equipo dirigido por Lionel Scaloni venció 1 a 0 a Colombia durante el tiempo suplementario. Lautaro Martínez convirtió el gol del triunfo, mientras Lionel Messi, reemplazado por una lesión, siguió el desenlace desde el banco.

Aquel resultado permitió a Argentina revalidar el título conseguido en Brasil en 2021. Por eso, llegará a la próxima Copa América como defensora de las dos últimas ediciones.

Una competencia con participación de ambas confederaciones

A lo largo de la historia, ocho selecciones de Concacaf participaron del certamen sudamericano. Entre ellas están México, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica, Panamá, Honduras, Haití y Canadá.

México alcanzó las finales de 1993 y 2001, aunque no consiguió el campeonato. La edición de 2028 volverá a abrir seis lugares para equipos de esa confederación.

Con la sede, las fechas y los participantes definidos, la próxima etapa será conocer las ciudades, los estadios y el esquema completo de competencia. El calendario de clasificación de Concacaf tendrá su instancia decisiva durante 2027.