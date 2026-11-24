Boca vuelve a concentrarse en el Torneo Clausura después de conquistar la Copa Sudamericana. Rodolfo Arruabarrena utilizará la práctica de este martes en Ezeiza para definir el equipo que recibirá a Independiente Rivadavia por los octavos de final.

El encuentro se disputará este miércoles 25 de noviembre, desde las 21, en La Bombonera. El plantel llega después del desgaste de la final ante Atlético Mineiro y del regreso desde Barranquilla.

La jornada del lunes estuvo destinada a la recuperación física. Ahora, el cuerpo técnico evaluará cómo respondieron los futbolistas antes de decidir si mantiene a los titulares o introduce modificaciones.

Arruabarrena quiere sostener la base de Boca

La intención del entrenador es utilizar lo mejor que tenga disponible, sin exponer a quienes no estén recuperados. Los primeros indicios apuntan a una formación similar a la que consiguió el título continental.

En principio, no se prevé una rotación masiva. Sin embargo, la decisión dependerá de la evaluación física y de las cargas acumuladas por cada jugador.

Los integrantes del plantel manifestaron su deseo de participar del próximo compromiso de Boca, incluso aquellos que terminaron más exigidos. El cuerpo técnico deberá equilibrar esa intención con las necesidades de recuperación.

Paredes, uno de los casos que siguen de cerca

Leandro Paredes requiere especial atención después del golpe de calor y el cuadro de deshidratación que sufrió durante la final. El capitán fue reemplazado y, tras una posterior descompensación, debió ser trasladado a una clínica para realizarse estudios.

Los resultados fueron satisfactorios y el lunes completó los trabajos regenerativos sin inconvenientes. El mediocampista también quiere estar disponible para enfrentar al conjunto mendocino.

Su participación, al igual que la del resto de los titulares, quedará sujeta a la última evaluación. La práctica de este martes será la principal referencia antes de resolver la alineación.

Un calendario exigente después de la Sudamericana

Además del cruce de octavos, Boca tiene prevista la final de la Copa Argentina para el miércoles 2 de diciembre. Si elimina a Independiente Rivadavia, también deberá afrontar los cuartos de final del Clausura en medio de esa agenda.

Ese escenario implicaría disputar tres partidos en aproximadamente una semana. La seguidilla obliga a administrar los esfuerzos de un plantel que acaba de atravesar una definición internacional.

Arruabarrena terminará de resolver el once con ese panorama. La prioridad será presentar un equipo competitivo y sostener los objetivos pendientes, con la recuperación física como factor central.