Pescó dos dorados con un señuelo y explicó cómo está el pique

Fernando Colman protagonizó una sorprendente jornada de pesca en el río Paraná al capturar dos dorados al mismo tiempo con un solo señuelo. El primer guía de pesca con credencial oficial de Entre Ríos relató a Elonce cómo ocurrió el episodio, registrado durante la semana pasada en la zona de Bajada Grande, y explicó cómo incidió la creciente en la actividad pesquera.

El pescador registró la captura con su teléfono celular y compartió el video en las redes sociales, donde rápidamente se viralizó. Pese a sus años de experiencia en el río, reconoció que nunca había vivido una situación semejante.

“Salir al río y hacer una pesca normal, como todos los días, y se da la suerte de tener dos piques con un mismo señuelo. Fue toda una sorpresa, para mí fue la primera vez. Alegre y feliz como todo pescador”, expresó Colman.

Dos dorados de buen porte con un mismo señuelo

El guía explicó que, cuando existe una importante actividad de peces, es frecuente observar varios ataques sobre la carnada artificial. Sin embargo, conseguir que dos ejemplares queden enganchados simultáneamente constituye una situación poco habitual.

“Fueron dos de buen porte, porque por ahí los doraditos más chicos son los más activos, son los que más andan en la costa. Esa también fue la sorpresa”, relató.

Tras concretar la captura, Colman realizó una breve filmación y devolvió ambos ejemplares al río, como parte de la modalidad de pesca deportiva que practica y promueve en sus excursiones.

Pescó dos dorados con un señuelo y explicó cómo está el pique en Paraná

En qué zona del río Paraná ocurrió la captura

El pescador contó que habitualmente realiza sus excursiones en inmediaciones de Bajada Grande y también se desplaza hacia la costa santafesina.

“En esa zona de Bajada Grande fue el momento del pique, la semana pasada. Contento también porque hay mucha actividad en el río, de pesca y de especies de pescado con esta creciente”, manifestó.

Respecto de la técnica utilizada, explicó que el señuelo es una carnada artificial que imita el movimiento de un pez mientras nada y provoca el ataque de los dorados.

A través de su cuenta de Instagram, @MiParanáPesca, Colman difunde sus experiencias en el río, promueve la pesca con devolución y comparte capturas como la de los dos dorados con un mismo señuelo.

Cómo influyó la creciente del río Paraná en el pique

Durante la entrevista con Elonce, Colman también se refirió a las condiciones actuales para la pesca deportiva y explicó que la estabilización del nivel del río, después del último pico de la creciente, favoreció la actividad de los peces.

“Ahora, con la creciente del río, este último pico que se estabilizó, se activó el pique. Hubo mucho pique y, de hecho, está saliendo pescado”, señaló.

En cambio, indicó que las variaciones bruscas en la altura del río suelen dificultar las capturas. “Cuando sube de golpe o baja de golpe, el pescado no sale o no come y es más difícil capturarlo”, explicó.

La creciente y la reproducción de los peces

Más allá de las dificultades que ocasionó la crecida para las familias ribereñas, Colman destacó los beneficios que, según su experiencia, puede generar el ingreso de agua a las lagunas y arroyos para la reproducción de las distintas especies.

“Con esta creciente, el agua entra a las lagunas, entra a los arroyos, el pescado puede entrar a desovar. Va a venir mucha más vida”, consideró el guía de pesca.

Además, señaló que durante las caminatas por la costanera paranaense observó una importante presencia de peces pequeños de diferentes especies en las orillas, una situación que valoró de cara al futuro de la actividad.

El pedido de responsabilidad a quienes pescan desde la costa

Colman manifestó su preocupación por algunas prácticas que observó durante los últimos días en la costanera y en Bajada Grande, donde numerosas personas se acercaron a pescar desde la orilla.

“Vemos mucho que la gente viene con el mojarrero, con la cañita, y deja que los pescados se mueran afuera del agua. Pescados chiquitos”, lamentó.

El guía advirtió que entre los ejemplares que quedan abandonados también se encuentran pequeños dorados. Por ese motivo, pidió que quienes disfrutan de la pesca recreativa devuelvan los peces al agua y transmitan esa práctica a los niños.

“Estaría bueno que los chicos se den el gusto de sacar una mojarra, pero que la devuelvan”, expresó.

También remarcó la importancia de reducir el tiempo que permanecen los ejemplares fuera del agua. “Tiene que ser rápido para que el pescado pueda volver a su vida normal y que no le pase nada”, explicó.

La creciente y la disminución de visitantes para la pesca deportiva

En cuanto a la actividad turística, el primer guía de pesca habilitado de Entre Ríos reconoció que durante las últimas semanas disminuyeron las consultas y la llegada de visitantes interesados en realizar excursiones.

“Se notó este último tiempito que mermó la consulta y que vino poca gente a la actividad de pesca”, indicó Colman.

No obstante, aseguró que las excursiones continúan y convocó a los turistas a visitar la capital entrerriana. También expresó su solidaridad con los vecinos y las familias que sufrieron las consecuencias del avance del agua sobre las zonas ribereñas.