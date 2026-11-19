La creciente del río Paraná favorece la reproducción de peces y representa una oportunidad para recuperar las poblaciones afectadas por años de bajante y sequía. Así lo explicó a Elonce la bióloga e investigadora María Victoria Torres, integrante del laboratorio de acuicultura del Centro de Investigación Científica y de Transferencia Tecnológica a la Producción (CICYTTP) dependiente del Conicet Diamante-Uader, quien señaló que el aumento del caudal permite conectar el río con lagunas e islas donde se desarrollan los primeros estadios de vida de numerosas especies.

La especialista sostuvo que las crecidas forman parte del funcionamiento natural de los ecosistemas fluviales y resultan especialmente importantes para los peces migratorios, como el sábalo, el dorado y el surubí. Sin embargo, aclaró que el incremento de la reproducción no se traducirá inmediatamente en una mayor cantidad de ejemplares adultos disponibles para la pesca.

Laboratorio de acuicultura del Conicet Diamante (gentileza María Victoria Torres)

“Hay que pensar en la creciente como un reloj biológico que le da vida al río y a las especies que habitan en él”, expresó Torres al describir la relación entre las variaciones del nivel del agua y los ciclos reproductivos.

Por qué la creciente favorece la reproducción de los peces

Cuando el río Paraná aumenta su caudal y se desborda hacia la llanura de inundación, las lagunas y otros ambientes acuáticos cercanos vuelven a conectarse con el cauce principal. Esa conexión permite que los huevos y las larvas de distintas especies lleguen a sectores con condiciones favorables para su desarrollo.

Torres explicó que el fenómeno resulta especialmente importante para el sábalo, una especie fundamental en la cadena alimentaria del río, ya que constituye el alimento de numerosos peces depredadores.

Laboratorio de acuicultura del Conicet Diamante (gentileza María Victoria Torres)

“Los huevos son arrastrados desde el cauce principal hacia la llanura de inundación. Van hacia lagunas que son más tranquilas y que funcionan como guarderías para esas larvas”, detalló.

La investigadora indicó que estos ambientes presentan aguas más calmas y una menor presencia de grandes depredadores, lo que facilita el crecimiento de los ejemplares durante sus primeras etapas de vida. Posteriormente, cuando el nivel del río comienza a descender, parte de esos peces retorna hacia el cauce principal.

Cuánto tiempo tardará en recuperarse la población de peces

Consultada sobre la creencia de los pescadores de que después de una creciente aumenta la cantidad de peces, Torres confirmó que existe una relación entre ambos fenómenos, aunque destacó que los resultados requieren tiempo.

“En este momento es donde se está sembrando. Después, cuando empieza a bajar el río, las larvas comienzan a retornar al cauce principal”, explicó.

La bióloga señaló que el proceso beneficia tanto a los peces que se alimentan de larvas como a los ejemplares que logran sobrevivir y continuar su desarrollo. No obstante, advirtió que la recuperación de las poblaciones no será inmediata.

“Hay que esperar dos o tres años, por lo menos, para que se estabilice el sistema. No es mágico. Esta creciente vino a darle una respiración a los ecosistemas”, sostuvo.

También consideró favorable que el río presente nuevas subidas después de descensos moderados, porque esos movimientos pueden generar otras oportunidades reproductivas y permitir el desarrollo de diferentes camadas de peces.

Los efectos de la creciente después de años de sequía

La investigadora recordó que los ecosistemas acuáticos atravesaron aproximadamente tres años de sequía y bajantes extremas, condiciones que perjudicaron especialmente a las especies que necesitan conectividad entre el cauce principal y las lagunas.

Durante los períodos de aguas bajas, explicó, numerosos peces quedan concentrados en pozones con menor disponibilidad de oxígeno. En las lagunas, la reducción de la superficie de agua también provoca aumentos de temperatura, disminución del oxígeno y aislamiento de las poblaciones.

María Victoria Torres, bióloga e investigadora del Conicet Diamante.-

“En épocas de bajante, a las especies del cauce principal les cuesta más reproducirse, casi no se reproducen. Esta creciente vino a traer una recuperación de esas bajantes extremas que tuvimos”, manifestó.

Torres remarcó que la recuperación dependerá de que las nuevas generaciones puedan crecer, alcanzar la madurez reproductiva y contribuir al mantenimiento de las poblaciones.

Qué especies pueden verse perjudicadas

Aunque destacó los beneficios generales del aumento del caudal, la especialista aclaró que una creciente rápida e intensa también puede generar consecuencias negativas para determinados peces.

Entre los posibles efectos mencionó el arrastre de huevos y larvas hacia sectores demasiado alejados, lo que podría dificultar su posterior retorno al cauce principal. Además, señaló que especies pequeñas que habitan lagunas poco profundas, como las chanchitas y los killis, pueden sufrir daños en sus nidos por la fuerza del agua.

También explicó que el arrastre de materia orgánica reduce la visibilidad en determinados ambientes y modifica las condiciones de alimentación de especies depredadoras, como la tararira, que suele encontrarse asociada a la vegetación y a sectores de menor profundidad.

“Esta creciente vino con mucha fuerza, fue muy rápida y el caudal fue muy alto”, señaló Torres, al advertir que la intensidad del fenómeno puede producir efectos diferentes según las características de cada especie y su hábitat.

Las diferencias entre los ríos Paraná y Uruguay

Durante la entrevista con Elonce, Torres también se refirió a las particularidades de los sistemas fluviales de Entre Ríos y explicó que las crecientes y bajantes no presentan exactamente la misma dinámica en los ríos Paraná y Uruguay.

En el caso del Paraná, destacó que las variaciones del caudal constituyen una parte esencial de los ciclos biológicos de numerosas especies. En el Uruguay, en cambio, intervienen otras condiciones hidrológicas que pueden modificar el comportamiento de las crecientes.

La creciente del río Paraná favorece la reproducción de peces: cuándo se verán los resultados

La investigadora mencionó que algunas especies desarrollaron estrategias para sobrevivir a los períodos de aguas bajas. Entre ellas, destacó la capacidad de determinados huevos de permanecer en estado latente hasta que regresan las condiciones favorables para su desarrollo.

Asimismo, aclaró que los beneficios para la fauna acuática conviven con las dificultades que las inundaciones provocan en las poblaciones ribereñas y en los animales terrestres desplazados de sus hábitats.

Por qué es fundamental respetar las vedas de pesca

Torres insistió en que el aumento de la reproducción no debe interpretarse como una habilitación para incrementar las capturas. Por el contrario, consideró necesario proteger a los ejemplares juveniles para permitir que las poblaciones se recuperen después de las bajantes.

“Hay que respetar los períodos de veda en relación con la reproducción y también las tallas, porque si sacamos los peces cuando son juveniles, no van a llegar a la madurez sexual para volver a reproducirse”, advirtió.

La especialista señaló que la creciente coincidió con el aumento de las temperaturas de primavera y verano, un período que también favorece la reproducción de distintas especies. Por ese motivo, consideró especialmente importante cumplir las restricciones de pesca y las medidas de conservación.

Además, alertó sobre las condiciones actuales de navegación y circulación por el río, debido a la presencia de vegetación flotante y a los cambios que produjo el aumento del caudal.

Finalmente, Torres destacó que el fenómeno representa una oportunidad para restablecer el funcionamiento de los ecosistemas acuáticos después de años de condiciones adversas, aunque reiteró que los resultados sobre las poblaciones de peces necesitarán varios ciclos de crecimiento y reproducción para consolidarse.