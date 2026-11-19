Daniel Passarella irá a juicio oral por presunta administración fraudulenta y otras irregularidades durante su presidencia en River, entre 2009 y 2013. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 11 fijó el inicio del debate para el 15 de febrero de 2027.

El expresidente compartirá el proceso con otros 30 acusados. Entre ellos figuran su entonces vicepresidente, Diego Turnes, otros exdirigentes, efectivos policiales e integrantes de la barrabrava.

La investigación abarca presuntas maniobras de reventa de entradas, desvíos de fondos y operaciones irregulares relacionadas con transferencias de futbolistas. También comprende acusaciones por instigación a la formación de grupos violentos.

Qué se investiga sobre la gestión de Passarella

Según informó la Agencia NA, durante el mandato de Passarella se habrían revendido ilegalmente unas 1.500 entradas por partido. La acusación sostiene que esas operaciones habrían provocado un perjuicio económico a River.

Otro eje del expediente son las presuntas defraudaciones vinculadas con la administración de recursos de la institución. Los investigadores analizaron movimientos de dinero y operaciones relacionadas con pases de jugadores.

La causa también examina los vínculos entre exautoridades del club, policías y miembros de la barra. El juicio deberá determinar las responsabilidades individuales de los acusados en los hechos atribuidos.

La denuncia se presentó en 2012

El expediente se inició a partir de una denuncia realizada en 2012. La investigación estuvo a cargo del fiscal José María Campagnoli y llegará al debate oral casi 15 años después.

La fecha de inicio quedó fijada a pocos meses del plazo previsto para la prescripción de la causa. El tribunal dispuso que las audiencias sean orales y públicas.

De acuerdo con la información difundida, las acusaciones contemplan penas que podrían alcanzar los 12 años de prisión. La eventual sanción dependerá de los delitos que se acrediten y de la responsabilidad que el tribunal establezca para cada imputado.