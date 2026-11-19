Un ganadero de Córdoba fue detenido acusado de estafar a dos productores de Santa Fe mediante la compra de 129 vacunos por más de $141 millones, que habría pagado con cheques que no pudieron ser cobrados. La investigación, encabezada por la Unidad Fiscal de San Javier, permitió realizar cuatro allanamientos en territorio cordobés y recuperar 18 animales que pertenecían a las víctimas.

El sospechoso fue identificado como Walter Hugo R., oriundo de Monte Cristo, localidad del departamento Río Primero, en Córdoba. La causa quedó a cargo del fiscal Pablo Lipowy, del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe, quien ordenó distintas medidas para reconstruir las operaciones comerciales y determinar el destino de los animales, publicó Rosario3.

La investigación comenzó a partir de una denuncia presentada el 14 de octubre ante una dependencia de la Guardia Rural Los Pumas. Los damnificados aseguraron que habían concretado las ventas de hacienda el 9 de octubre, pero que ninguno de los valores recibidos como pago pudo ser cobrado.

Compró 129 animales por más de $141 millones y no pagó

Según la denuncia, el acusado realizó dos operaciones de compraventa de ganado durante la misma jornada.

En la primera transacción adquirió 87 vacunos por poco más de $94 millones, mientras que en la segunda compró 42 terneros por $47 millones, mediante la intervención de un comisionista de hacienda.

En ambos casos, el pago se habría realizado mediante cheques electrónicos y físicos. Sin embargo, los vendedores denunciaron que no pudieron cobrar ninguno de los documentos entregados.

De esta manera, el monto total de las operaciones investigadas superó los $141 millones, lo que motivó la intervención de la Justicia santafesina.

Rastrearon los animales hasta establecimientos rurales de Córdoba

A partir de las denuncias, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) de San Javier inició una serie de diligencias para reconstruir los movimientos de la hacienda.

Los investigadores solicitaron informes al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), que permitieron confirmar los traslados y establecer el destino inicial de los animales.

Según los registros, los vacunos habían sido llevados al establecimiento rural El Aldo, propiedad del acusado, ubicado en Monte Cristo, departamento Río Primero.

Durante la pesquisa también se identificó otro campo vinculado al sospechoso, denominado La Gaviota, situado en la localidad de Puesto de Afuera, dentro del mismo departamento cordobés.

Descubrieron que parte de la hacienda había sido revendida

Los investigadores establecieron que, pocos días después de recibir los animales, el acusado habría concretado una nueva operación comercial con una reconocida firma ganadera.

La hacienda fue retirada del establecimiento El Aldo y trasladada a un feedlot ubicado en Mula Muerta, departamento Totoral, Córdoba.

El seguimiento de los movimientos ganaderos y la identificación individual de los animales mediante sus caravanas electrónicas resultaron fundamentales para avanzar con la investigación.

Con estos elementos, el fiscal Lipowy solicitó exhortos judiciales para realizar cuatro allanamientos en Córdoba y detener al sospechoso.

Cuatro allanamientos y 18 vacunos recuperados

Las medidas fueron autorizadas por el juez José Luis García Troiano y se concretaron con la colaboración de la Patrulla Rural de la Policía de Córdoba.

Uno de los procedimientos se realizó en el feedlot de Mula Muerta, donde los agentes encontraron y secuestraron 18 vacunos de distintas categorías que conservaban las caravanas electrónicas correspondientes a los animales denunciados por las víctimas.

Los otros operativos se desarrollaron en los establecimientos rurales El Aldo y La Gaviota, aunque en ambos casos los resultados fueron negativos.

Finalmente, en un allanamiento realizado en Monte Cristo, los efectivos lograron detener a Walter Hugo R. y secuestraron un cuaderno que contenía diversas anotaciones, elemento que quedó incorporado a la investigación.

Solicitaron la extradición del ganadero detenido

Tras concretarse la detención, el fiscal Pablo Lipowy solicitó un exhorto de extradición para que el acusado pudiera ser trasladado y quedar a disposición de la Justicia santafesina.

La medida fue autorizada por la jueza Rosana Carrara y quedó dispuesta para este jueves 19 de noviembre.

La investigación continuará con el análisis de la documentación secuestrada, los movimientos comerciales y el destino de los animales que todavía no fueron recuperados.