Un operativo sobre la Ruta Nacional 12 terminó con el secuestro de 900 kilos de surubíes que eran transportados de manera irregular. El procedimiento se realizó en el paraje Rincón del Guayquiraró, al sur de Esquina, Corrientes, y derivó en una multa de $28 millones para un transportista y un frigorífico de Victoria, Entre Ríos.

El control estuvo a cargo de personal de Recursos Naturales de Corrientes y efectivos de Seguridad Vial de la Policía provincial. Durante la inspección, los agentes encontraron 87 ejemplares de surubí, cuyo valor comercial fue estimado en aproximadamente $20 millones.

Las autoridades detectaron inconsistencias entre la documentación presentada por el conductor y las condiciones reales del cargamento. Según informaron, las planillas contenían datos contradictorios sobre la procedencia de los pescados, publicó Corrientes Hoy.

Detectaron documentación irregular y contradicciones sobre el origen

“En las planillas exhibidas figuraba que el cargamento provenía de Posadas, que fue devuelto y que el origen era Entre Ríos”, señalaron los responsables del procedimiento.

Además, la documentación establecía que los ejemplares estaban embolsados y numerados, pero al abrir la caja del vehículo comprobaron que los pescados eran transportados sueltos y sin las condiciones de cuidado declaradas.

Desde Recursos Naturales estimaron que los surubíes podrían haber sido cargados en la zona de Manuel Derqui o Empedrado, debido a la presencia de precintos y restos de pasto. Los agentes consideraron que la documentación presentada era apócrifa.

Multa de $28 millones y antecedentes del transportista

El vehículo quedó decomisado y a disposición del organismo provincial. Según se informó, pertenecía a un transportista vinculado con un frigorífico de Victoria, Entre Ríos, que deberá afrontar la sanción económica para gestionar su recuperación.

Las autoridades también señalaron que el conductor y el vehículo registraban antecedentes por infracciones similares.

Durante Semana Santa de 2025, ambos habían sido demorados en Santa Lucía, Corrientes, cuando transportaban aproximadamente una tonelada de pescado, entre surubíes y dorados. En aquella oportunidad también se había aplicado una multa millonaria por la actividad irregular.

El procedimiento más reciente fue encabezado por los delegados de Fauna y Flora de Sauce, bajo la responsabilidad de Diego Ruiz Díaz, y de la localidad de Libertador, siguiendo directivas del área legal y del director de Recursos Naturales de Corrientes, Agustín Portela.