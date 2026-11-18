El hallazgo del cuerpo de un adolescente de 13 años en el río Uruguay fue confirmado por la Armada Nacional del Uruguay, luego de un operativo de búsqueda realizado en la zona del Ayuí, cerca de la ciudad uruguaya de Salto, ubicada frente a Concordia, Entre Ríos. El joven había desaparecido durante la tarde del martes mientras se bañaba en el río.

Según informó el diario El País de Uruguay, el adolescente se encontraba junto a otros tres jóvenes en un sector cercano a una caseta de guardavidas. En determinado momento, se alejó del grupo y sus acompañantes lo perdieron de vista, lo que motivó un llamado al servicio de emergencias 911.

Ante la situación, las autoridades uruguayas desplegaron un operativo para localizarlo. Las tareas fueron coordinadas a través del Centro Coordinador de Búsqueda y Rescate en el Mar y la Prefectura del Puerto de Salto.

(El País Uruguay)

Encontraron el cuerpo cerca del lugar de la desaparición

Finalmente, el cuerpo del adolescente fue encontrado en las proximidades del sector donde había sido visto por última vez. La Armada Nacional del Uruguay confirmó el hallazgo y expresó su pesar por el desenlace.

Tras localizar el cuerpo, la Fiscalía dispuso la presencia de personal de la Policía Científica y de un médico forense para llevar adelante las actuaciones correspondientes.

"La institución expresa sus más sentidas condolencias y acompaña a familiares y allegados del adolescente en este difícil momento", manifestó la Armada Nacional del Uruguay mediante un comunicado. El caso quedó bajo intervención de las autoridades judiciales uruguayas, que dispusieron las diligencias correspondientes tras el hallazgo.