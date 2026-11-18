El rector de la institución, Javier Polinelli, explicó a Elonce que una heladera reparada no alcanzó la temperatura necesaria para conservar una partida de sandwiches. Aclaró que el personal recibe capacitación en manipulación de alimentos y que se actuó inmediatamente.
La Escuela Técnica Nº 2 "General Almirante Brown" de Paraná aclaró lo ocurrido con una partida de sándwiches que no se encontraba en condiciones adecuadas para su consumo. El rector Javier Polinelli explicó a Elonce que el inconveniente se produjo por una falla en una heladera que había sido reparada, pero que no logró alcanzar la temperatura de frío necesaria.
"La heladera es una, que tuvo una falla de funcionamiento y se reparó, pero no funcionó como corresponde. La conservación estuvo, solo que no logró el frío suficiente", manifestó Polinelli.
El episodio ocurrió el lunes 16 de noviembre y, según informó la institución, los alimentos se encontraban envueltos en film y refrigerados. Sin embargo, al detectar que no estaban en condiciones óptimas, los profesores intervinieron inmediatamente para retirarlos y evitar su consumo.
La institución explicó cómo actuó
A través de un comunicado oficial, la Rectoría señaló que, una vez advertida la situación, se procedió a recuperar y desechar todos los alimentos involucrados. La pérdida económica fue estimada en aproximadamente $200.000.
Polinelli aclaró que la escuela cuenta con documentación que acredita los trabajos realizados en el equipo de refrigeración. "Tenemos factura de la reparación", aseguró, y mencionó que la institución genera ingresos propios para afrontar sus necesidades.
Además, destacó la capacitación que recibe la comunidad educativa involucrada en la preparación de alimentos. "Los estudiantes y docentes tienen el carnet de manipulación de alimentos, que se hace anualmente. A todo el personal que trabaja se lo forma para lo que es higiene, conservación, manipulación y entrega de los alimentos", explicó.
Por qué no detectaron inmediatamente el inconveniente
El rector señaló que las condiciones en las que estaban preparados y embalados los productos dificultaron advertir el problema desde un primer momento.
"Como estaban en buen perfil, los sándwiches que estaban en la bolsa, no podíamos desarmar uno por uno, y eso fue un inconveniente que no pudimos detectar enseguida", sostuvo Polinelli.
Por otra parte, las autoridades informaron que realizaron las actuaciones correspondientes con Supervisión y Comedores Escolares, aunque aclararon que estas áreas no tuvieron relación con el inconveniente.
Pidieron disculpas y asumieron el compromiso de prevenir nuevos incidentes
Desde la Rectoría calificaron lo sucedido como un hecho aislado e involuntario y destacaron la intervención de los docentes para impedir el consumo de los alimentos.
Polinelli aseguró que la institución permanece a disposición de las familias y de cualquier persona que necesite realizar consultas o solicitar aclaraciones sobre lo sucedido.
La institución pidió disculpas por el episodio y manifestó su compromiso de adoptar las precauciones necesarias para evitar que vuelva a ocurrir una situación similar.