Trabajadores del Hospital Escuela de Salud Mental de Paraná realizaron una asamblea donde definieron un paro de 24 horas para el miércoles 25 por reclamos salariales y laborales.
Los trabajadores del Hospital Escuela de Salud Mental (HESM) de Paraná, nucleados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), anunciaron un paro de 24 horas para el miércoles 25 de noviembre, en reclamo de mejoras salariales, mayor inversión, incorporación de personal y mejores condiciones laborales. La medida fue definida durante una asamblea realizada este martes por la mañana.
Según informaron desde el sector gremial, el paro será sin concurrencia a los lugares de trabajo y abarcará los tres turnos del establecimiento sanitario.
La decisión se adoptó en un contexto que los trabajadores describieron como crítico para el sistema público de salud mental, debido al incremento de la demanda de atención y las dificultades para sostener el funcionamiento de distintos servicios.
Reclaman mejores salarios y mayor presupuesto
Entre los principales planteos, los trabajadores señalaron la diferencia entre los ingresos del personal y el costo de vida. Según expresaron, el salario mínimo garantizado en Entre Ríos es de $903.501, mientras que la Canasta Básica alcanza los $1.690.000.
Además, solicitaron una mayor asignación de recursos para el funcionamiento del hospital y mejoras en su infraestructura. En particular, advirtieron sobre la sobrecarga de los servicios y la falta de condiciones adecuadas para afrontar las altas temperaturas.
Otro de los reclamos está relacionado con el cumplimiento de la Ley Nacional de Salud Mental. Desde la asamblea exigieron que se destine el 10% del presupuesto de salud al área y cuestionaron lo que definieron como un proceso de vaciamiento de dispositivos y cierre de servicios.
Los trabajadores también manifestaron su preocupación por los índices de suicidio en Entre Ríos, que, según señalaron, duplican la media nacional, y por el crecimiento de la demanda de atención en el sistema público.
Solicitan incorporación de personal y reconocimiento de cargos
La asamblea también reclamó el reconocimiento formal de áreas del hospital que, según indicaron, actualmente no cuentan con una estructura orgánica reconocida. Esta situación, sostuvieron, impide disponer de cargos y partidas presupuestarias específicas para esos sectores.
En relación con el personal de enfermería, exigieron el fin de la sobrecarga laboral y de las situaciones que calificaron como amedrentamiento. Asimismo, solicitaron el cumplimiento de la Ley Provincial 10.930 y expresaron su rechazo a la Resolución 4908/26.
Otro de los pedidos fue la incorporación de profesionales formados mediante la Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental Comunitaria (RISaMC). Según explicaron, quienes finalizan esta especialización no son incorporados como trabajadores del sistema, pese al aumento de la demanda asistencial.
También solicitaron respuestas urgentes para la reparación de equipamiento considerado fundamental para el funcionamiento del establecimiento, particularmente en los sectores de laboratorio y lavadero.
Cuestionaron la falta de respuestas de las autoridades
Desde la asamblea aseguraron que la decisión de realizar el paro fue adoptada después de reiterados reclamos ante las autoridades correspondientes.
“Nos vemos en la obligación de tomar esta determinación ante la falta de respuestas de las autoridades, quienes conocen de primera mano esta situación, ya que en reiteradas oportunidades hemos elevado notas y mantenido infructuosas reuniones”, manifestaron los trabajadores.