El presupuesto municipal de Paraná para 2027 comenzó a debatirse en el Concejo Deliberante y generó cuestionamientos de la oposición por la distribución de los recursos. La presidenta del bloque de Juntos por Entre Ríos, Silvia Campos, sostuvo ante Elonce que el proyecto presentado por el Ejecutivo priorizó el sostenimiento de la estructura administrativa y política, mientras contempló una reducción de los fondos destinados a obra pública.

La concejala explicó que el bloque opositor analizó la iniciativa con el acompañamiento de profesionales y técnicos, tras su ingreso legislativo durante la sesión de la semana pasada. A partir de esa evaluación, identificaron diferencias entre las prioridades presupuestarias del gobierno municipal y las necesidades que, según indicó, plantearon vecinos y organizaciones de la sociedad civil.

“Un presupuesto no es una planilla fría de Excel ni un mero trámite administrativo. El presupuesto es fundamentalmente la radiografía de una gestión. Es como una hoja de ruta que tiene la gestión y que elige elaborar para decidir las prioridades”, expresó Campos al fundamentar los cuestionamientos de su espacio político.

Advirtieron que creció el gasto interno y cayó la obra pública

Uno de los principales planteos de la oposición estuvo relacionado con el destino de los fondos municipales. Según el análisis presentado por Campos, el gasto destinado al funcionamiento de la estructura interna registró un incremento del 4,3%, mientras que la partida para obra pública mostró una caída del 13,4%.

La edil consideró que esa distribución reflejó una decisión política que debía revisarse durante el tratamiento legislativo. En particular, mencionó las necesidades de infraestructura que permanecían pendientes en distintos sectores de Paraná y que requerían inversiones municipales.

“Lo que más detectamos es que crece mucho el gasto destinado a sostener la estructura interna, la burocracia y la planta política. Por otro lado, la obra pública cae un 13,4%. Nosotros entendemos que la obra pública es fundamental para los barrios, para la gente, para el cordón cuneta, para el agua y para el asfalto”, manifestó.

La comparación sobre el destino de cada 100 pesos

Para explicar las diferencias que observó en el proyecto, Campos recurrió a una comparación sobre la distribución de los ingresos municipales. Según su interpretación de las partidas presupuestarias, una proporción considerable de los recursos se concentró en el sostenimiento de la administración.

“Para que se entienda claramente, si a la Municipalidad entran 100 pesos, más de 54 van para adentro, para sostener la estructura, la burocracia y la planta política. Y a los servicios de la gente, como el agua, la luz y el cordón cuneta, llegan apenas 15 pesos”, señaló.

La presidenta del bloque opositor calificó esa relación como una desproporción que debía corregirse. Su planteo apuntó a revisar cuánto dinero se destinaba al funcionamiento municipal y cuánto llegaba a las prestaciones y obras que impactaban directamente en la vida cotidiana de los vecinos.

“Entendemos que la Municipalidad, o este gobierno municipal, decide sostener su estructura y deja de lado todas estas cuestiones, que son las que la gente necesita en el barrio. Es como que miró para adentro”, sostuvo.

Cuestionamientos por la ejecución de las obras durante 2026

Además de analizar las previsiones para el próximo año, la oposición revisó el cumplimiento del presupuesto vigente. Campos señaló que los informes disponibles mostraron un nivel de ejecución de obra pública inferior al esperado para el período transcurrido.

Según detalló, al 30 de septiembre de 2026 no se había ejecutado ni la mitad de los fondos presupuestados para obra pública, pese a que ya habían transcurrido nueve meses del ejercicio.

La concejala contrastó esa situación con la ejecución de las partidas vinculadas al funcionamiento interno del municipio. “El año pasado votamos el presupuesto para 2026 y ese presupuesto para obra pública debió ser ejecutado, pero no fue ejecutado en su totalidad. Al 30 de septiembre, que es el último informe que tenemos, no se había ejecutado ni la mitad del presupuesto”, explicó.

La edil agregó que los datos utilizados por su bloque mostraron un comportamiento diferente en otros rubros de gastos. De acuerdo con su exposición, las partidas destinadas a sostener la estructura municipal habían alcanzado un porcentaje de ejecución superior al registrado en las inversiones para infraestructura.

“Para mantener la estructura política y la burocracia de la Municipalidad sí se había ejecutado mucho más del 50%. Fíjense los desfasajes”, remarcó.

Los porcentajes mencionados correspondieron al análisis realizado por el bloque opositor. Durante la entrevista no se precisaron los montos absolutos de cada partida ni se presentó una comparación técnica completa de los criterios utilizados para calcular las variaciones.

Comenzó el tratamiento del presupuesto en comisión

El debate legislativo avanzó este martes con la primera reunión de comisión destinada al estudio del proyecto de presupuesto municipal para 2027. En ese encuentro participaron funcionarios del área económica del Ejecutivo, quienes expusieron aspectos de la iniciativa y respondieron consultas de los concejales.

Campos confirmó que estuvieron presentes el secretario de Hacienda y los equipos técnicos de las áreas de administración financiera y presupuesto.

La oposición aprovechó esa instancia para trasladar los cuestionamientos surgidos del análisis preliminar. “Hoy hicimos la primera reunión de comisión para empezar a estudiar el presupuesto. Estuvo el secretario de Hacienda con el equipo de AFIM y también de Presupuesto. Les hicimos estos planteos y ellos nos dieron sus explicaciones”, relató.

La concejala anticipó que su bloque profundizaría la evaluación del proyecto antes de adoptar una posición definitiva. Para ello, anunció la elaboración de un informe técnico que serviría como respaldo para las próximas intervenciones durante el tratamiento legislativo.

“Ahora vamos a hacer un informe técnico para seguir planteando estas cuestiones en las distintas reuniones de comisión que van a venir. Es un tema muy importante y lo vamos a seguir trabajando”, aseguró.

“Este presupuesto está de espaldas a la gente”

Al desarrollar su postura, Campos insistió en que las decisiones presupuestarias debían analizarse a partir de las prioridades establecidas por cada administración. Reconoció que el oficialismo podía tener argumentos para defender la distribución de fondos propuesta, aunque sostuvo que la oposición tenía la responsabilidad de señalar las diferencias.

Para ilustrar ese concepto, comparó las decisiones del municipio con la administración económica de una familia, en la que los ingresos disponibles obligaban a elegir entre distintas necesidades.

“Gobernar es precisamente elegir las prioridades y decidir hacia dónde mirar, hacia dónde enfocar la gestión y dejar de lado otras cuestiones. Los recursos son limitados. La Municipalidad de Paraná es la casa de todos nosotros y quien está gobernando hoy elige sus prioridades, como es lógico”, expresó.

Desde esa perspectiva, la presidenta del bloque de Juntos por Entre Ríos cuestionó el criterio que, según su interpretación, predominó en la elaboración del proyecto.

“Seguramente el Ejecutivo municipal y el oficialismo tienen sus razones para tomar estas decisiones. Pero nosotros estamos planteando que este presupuesto está de espaldas a la gente. Se mira mucho más sostener lo interno, sostener el aparato de la Municipalidad, y no tanto a la gente”, afirmó.

La oposición anticipó que buscará modificaciones

Pese a las críticas, Campos aclaró que su espacio no pretendía obstaculizar el funcionamiento del gobierno municipal. Por el contrario, planteó que el debate en comisión debía permitir revisar las partidas y evaluar posibles modificaciones antes de la votación. La concejala vinculó esa postura con los reclamos que, según indicó, recibió de vecinos y organizaciones de Paraná.

Consideró que el tratamiento del presupuesto representaba una oportunidad para discutir las necesidades de los barrios y el destino de los recursos públicos.

“Nosotros no estamos para poner palos en la rueda. Somos una oposición responsable, coherente, pero queremos llevar la voz de muchos vecinos de Paraná que piensan otra cosa, que tienen otras propuestas y otras prioridades”, manifestó.

Finalmente, Campos ratificó la disposición de su bloque para participar de las próximas reuniones y escuchar los fundamentos del Ejecutivo. El proyecto continuaría su recorrido legislativo mientras los concejales analizaban las partidas previstas para 2027. “Por supuesto que lo vamos a seguir trabajando y estamos abiertos a escuchar, a debatir y a mejorar este presupuesto, que entendemos merece una mejora”, concluyó la presidenta del bloque de Juntos por Entre Ríos.