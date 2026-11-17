REDACCIÓN ELONCE
La Asociación Paranaense de Básquet Femenino realizó una capacitación sobre la Ley Micaela en el deporte para prevenir situaciones de violencia y discriminación. Sus referentes explicaron a Elonce que trabajan con protocolos de protección.
La Ley Micaela en el deporte fue el eje de una capacitación organizada por la Asociación Paranaense de Básquet Femenino, destinada a jugadoras, árbitros, entrenadores y personas vinculadas con la actividad. La jornada se desarrolló en Paraná y tuvo como objetivo promover espacios deportivos seguros, prevenir situaciones de violencia y discriminación y fortalecer la protección de niñas y adolescentes.
La actividad se llevó a cabo como parte del trabajo de la Comisión de Género, No Discriminación y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la entidad. Estela Ramos, presidenta de la Asociación, y Carolina Feltes, responsable de la comisión, dialogaron con Elonce sobre la iniciativa y las problemáticas que motivaron su realización.
Ramos explicó el origen institucional de la propuesta. “Esto emana desde la Confederación, que realiza el protocolo de prevención y protección, de ahí a la Federación y nosotros, como asociación, formamos la Comisión de Género, No Discriminación y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes”, señaló.
Buscan prevenir situaciones de violencia y discriminación
La jornada reunió a personas con diferentes responsabilidades dentro del básquet femenino. Durante el encuentro se abordaron conceptos relacionados con la violencia, los estereotipos de género y las herramientas disponibles para intervenir ante situaciones que pudieran vulnerar derechos. “Cuando iniciamos el trabajo en la Comisión de Género teníamos muchísimas situaciones, algunas de público conocimiento, tanto entre niñas, hacia las niñas y los mismos árbitros, y nos planteamos un interrogante: cómo iniciamos este trabajo”, relató Feltes.
La responsable de la comisión explicó que la formación surgió como parte de un proyecto institucional. Aunque la capacitación sobre la Ley Micaela no era obligatoria para las asociaciones deportivas, decidieron aprovechar las instancias ofrecidas por la Dirección de Mujeres.
“Uno de los proyectos que teníamos era capacitarnos y dijimos: vamos a empezar con la capacitación en la Ley Micaela, que si bien no es obligatoria para las asociaciones, la Dirección de Mujeres la está brindando. Arranquemos por acá, marcar qué es violencia, qué no es violencia, estereotipos. La convocatoria que tuvimos fue muy buena”, destacó.
La protección de niñas y adolescentes como prioridad
Uno de los aspectos centrales de la propuesta fue la responsabilidad de los adultos que participan de las actividades deportivas. La formación estuvo orientada tanto a quienes compiten dentro de la cancha como a las personas que cumplen funciones de arbitraje, enseñanza y acompañamiento.
“La capacitación está destinada primero a las jugadoras, a los árbitros, a los técnicos y principalmente lo que estamos buscando es cuidar nuestras niñeces, proteger a las niñas, porque somos nosotros quienes ellas ven dentro de la cancha y al costado, para que seamos modelos”, expresó Feltes.
Durante el encuentro también se habilitaron espacios de intercambio entre los asistentes y las personas encargadas de brindar la formación. Las experiencias personales permitieron abordar situaciones concretas que pueden presentarse durante los entrenamientos, las competencias o en otros espacios vinculados con los clubes.
La Asociación confirmó que interviene ante denuncias
En la entrevista con Elonce, Feltes fue consultada sobre las actuaciones realizadas por la Comisión de Género ante posibles situaciones de violencia. La referente confirmó que existieron intervenciones, aunque aclaró que los detalles de los casos no podían difundirse para preservar la confidencialidad de las personas involucradas. “Hemos tenido que actuar en algunas situaciones. No podemos informar por una cuestión de confidencialidad, pero estamos llevando adelante algunas denuncias que se han hecho y estamos dando la respuesta. Por supuesto que está siempre la opción de la Justicia”, manifestó.
La Asociación cuenta con un protocolo interno para abordar estos casos. Sin embargo, sus integrantes remarcaron que los mecanismos institucionales no reemplazan las vías judiciales y que resulta fundamental que las personas conozcan dónde acudir cuando atraviesan o presencian una situación de violencia.
“En estas capacitaciones los conceptos quedan en un papel y sale la experiencia, las situaciones personales que cada uno ha vivido o sabe que han pasado. También aparece el interrogante de qué es, cómo y dónde, porque no se sabe a veces dónde denunciar, pocas veces se denuncia”, explicó Feltes.
El intercambio de experiencias durante la capacitación
La participación de jugadoras, árbitros y entrenadores permitió poner en común distintas experiencias relacionadas con la convivencia en el ámbito deportivo. Las referentes de la Asociación valoraron especialmente la posibilidad de generar instancias de diálogo sobre situaciones que muchas veces no llegan a formalizarse como denuncias. “Lo que cada uno vive dentro, fuera o al costado de la cancha es una cuestión que enriquece y ayuda a que podamos hablar, expresarnos libremente y siempre con respeto”, sostuvo Feltes.
Por su parte, Ramos consideró que la capacitación constituyó un primer paso dentro de un proceso que requerirá continuidad. También remarcó que las intervenciones relacionadas con menores de edad exigen especial responsabilidad y cuidado por parte de las instituciones.
“Hay que tener mucha cautela, mucha precaución. Estas acciones, que es la primera, seguramente nos interpelarán y nos harán pensar en nuevas capacitaciones más específicas para seguir avanzando en este tema y poder brindar un espacio deportivo seguro para nuestras niñeces”, afirmó la presidenta.
El compromiso de las familias y la comunidad deportiva
Hacia el cierre de la entrevista, las referentes destacaron la importancia de involucrar a las familias, los cuerpos técnicos, los árbitros y los dirigentes en la construcción de ambientes deportivos seguros. La propuesta apuntó a que la prevención de la violencia se convierta en una responsabilidad compartida por todas las personas vinculadas con la actividad.
Feltes también habló desde su experiencia personal como madre de una niña que practica básquet. Su testimonio permitió vincular los objetivos de la capacitación con las situaciones cotidianas que atraviesan las familias durante los entrenamientos y las competencias.
“Soy mamá de una jugadora de básquet de 6 años. Quiero que entre a la cancha, que juegue, se divierta, que entienda que hay un árbitro adentro de la cancha, que se tiene que crear un ambiente donde ella pueda divertirse, jugar, competir, siempre y cuando esté en un ámbito de respeto y de seguridad”, expresó. Finalmente, remarcó que el compromiso debía extenderse a todos los sectores que integran la comunidad deportiva. “Eso nos corresponde a todos, desde mamá, papá, delegados, árbitros y por supuesto los preparadores físicos y los DT”, concluyó.