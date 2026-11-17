La Selección Argentina ganó cinco de los siete partidos que disputó ante Costa Rica y empató los otros dos. El equipo de Lionel Scaloni volverá a enfrentar al seleccionado centroamericano este martes 17 de noviembre a las 20, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

La Albiceleste marcó 15 goles y recibió seis en los siete cruces. Sus cinco triunfos se repartieron entre dos partidos del Campeonato Panamericano, uno de la Copa América y dos amistosos.

Los dos empates terminaron 0 a 0. El primero fue en el Panamericano de 1960 y el segundo, en un amistoso disputado en San José en 2011.

De la remontada de 1956 al triunfo de 1960

El primer partido se disputó el 6 de marzo de 1956, durante el Campeonato Panamericano en México. La Selección Argentina estuvo 3 a 1 abajo y terminó ganando 4 a 3.

Enrique Omar Sívori marcó tres goles en aquel encuentro y Humberto Maschio convirtió el restante. Fue el cruce con más tantos de los siete que jugaron hasta ahora.

Los seleccionados volvieron a enfrentarse dos veces en el Panamericano de 1960. El 8 de marzo empataron sin goles y el 15 Argentina ganó 2 a 0 con tantos de Ermindo Onega y Jorge D’Ascenzo.

El regreso de los cruces y el antecedente en Córdoba

Tras casi medio siglo sin enfrentamientos, volvieron a jugar el 26 de enero de 2010 en San Juan. La Selección Argentina, dirigida por Diego Maradona, ganó 3 a 2 con goles de José Sosa, Guillermo Burdisso y Franco Jara.

El siguiente partido se jugó el 29 de marzo de 2011 en San José. El amistoso terminó 0 a 0 y fue el único de los siete antecedentes disputado en territorio costarricense.

El 11 de julio de ese año se reencontraron en Córdoba por la Copa América. La Albiceleste, dirigida por Sergio Batista, ganó 3 a 0 con dos goles de Sergio Agüero y uno de Ángel Di María, y se clasificó a los cuartos de final.

El último partido fue en Los Ángeles

El antecedente más reciente fue el 26 de marzo de 2024 en el Memorial Coliseum de Los Ángeles. Costa Rica se puso en ventaja con un gol de Manfred Ugalde y llegó al descanso con el marcador a favor.

Argentina dio vuelta el partido en el segundo tiempo. Di María empató de tiro libre, Alexis Mac Allister marcó de cabeza y Lautaro Martínez selló el 3 a 1.

Ese fue el primer cruce entre ambos seleccionados con Scaloni al frente del equipo argentino. El de este martes será el segundo enfrentamiento en Córdoba, 15 años después del partido por la Copa América.