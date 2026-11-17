El club San Jorge de Tucumán puso en venta la totalidad de sus instalaciones por US$700.000. La operación está a cargo de una inmobiliaria y abarca el predio completo, incluido el estadio Ángel Pascual Sáez.

El complejo se encuentra a la altura del kilómetro 1282 de la Ruta Nacional 9, a unos ocho kilómetros de San Miguel de Tucumán. El precio figura en el aviso publicado por la inmobiliaria.

El estadio continúa en uso mientras se ofrece la propiedad. Atlético Tucumán utiliza la cancha para entrenamientos y partidos de sus divisiones inferiores y Reserva.

Qué incluye el predio que salió a la venta

La inmobiliaria difundió un video en el que recorre las instalaciones del club. En la presentación mostró el campo de fútbol y señaló que cuenta con riego por aspersión y un sistema de drenaje.

El complejo también tiene una cancha de básquet. A las instalaciones deportivas se suma un galpón de aproximadamente 1.000 metros cuadrados, según detallaron los responsables de la comercialización.

El precio publicado corresponde al conjunto de las instalaciones. La cancha de fútbol, la de básquet y el galpón forman parte de una misma oferta.

Cuándo se construyó el estadio de San Jorge

El estadio Ángel Pascual Sáez fue construido entre 2016 y 2017. El club lo inauguró oficialmente en octubre de ese último año.

El primer partido oficial en el predio se había jugado en septiembre, antes de la inauguración. En aquella ocasión, San Jorge recibió a Deportivo Mandiyú de Corrientes.

"En venta" Porque el Club San Jorge de Tucumán vende su estadio y todas sus instalaciones. https://t.co/zHXm8h00Y6 — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) November 16, 2026

El Expreso Verde fue fundado el 15 de julio de 2008. Bajo la conducción de Marcelo Sáez, el equipo avanzó hasta disputar el Torneo Federal A.

Por qué San Jorge dejó los torneos nacionales

En junio de 2019, San Jorge disputó la final por el ascenso frente a Alvarado de Mar del Plata. Durante el partido, sus jugadores se sentaron en el campo en protesta por los fallos arbitrales.

Tras ese episodio, la dirigencia anunció que retiraría al equipo de las competencias de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Desde entonces, San Jorge concentró su actividad en las divisiones formativas de la Liga Tucumana.

La institución también cedió el uso de sus instalaciones deportivas. El estadio que hoy integra la oferta inmobiliaria sigue siendo escenario de la actividad juvenil de Atlético Tucumán.