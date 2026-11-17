El fuerte temporal en San Salvador dejó al menos seis viviendas con voladuras de techos, otras casas dañadas y entre tres y cuatro familias que debieron ser reubicadas durante la noche del lunes. El fenómeno se registró cerca de la medianoche y provocó la caída de árboles, postes y cables eléctricos en distintos sectores de la ciudad. Así lo confirmó a Elonce el coordinador de Defensa Civil y jefe de Bomberos Voluntarios, Leonardo Amarillo, quien advirtió que hacía más de diez años que no enfrentaban una tormenta de semejante magnitud.

Amarillo explicó que los primeros pedidos de asistencia comenzaron a recibirse alrededor de las 23.30, cuando las fuertes ráfagas ocasionaron daños en viviendas y espacios públicos.

“Tenemos seis viviendas con voladura de techo y dos o tres más que fueron afectadas por caída de árboles o de tanques de agua. También tenemos tres o cuatro familias que tuvieron que ser reubicadas”, precisó.

El funcionario aclaró que se trataba de un relevamiento preliminar y que la cantidad de propiedades afectadas podía aumentar a medida que avanzaran las inspecciones.

Las ráfagas afectaron a toda la ciudad

Una de las características que sorprendió a los equipos de emergencia fue la distribución de los daños, ya que no se concentraron en un único sector.

“Fue en los cuatro puntos cardinales de la ciudad. Las viviendas afectadas están muy distanciadas entre sí, una voladura de techo de un lado y otra del otro. Fue muy general, nos cayó encima e hizo desastre”, describió Amarillo.

El coordinador explicó que, en otros temporales, los daños suelen producirse a lo largo de una franja determinada. Sin embargo, esta vez se registraron situaciones de emergencia en barrios separados por numerosas cuadras.

“Hay casas afectadas a 15 o 20 cuadras de distancia una de la otra. No fue una sola línea”, señaló.

Además, indicó que en diferentes puntos de San Salvador se observaron ramas de distintos tamaños, árboles derribados y cables eléctricos que habían quedado suspendidos a baja altura.

Temporal en San Salvador: seis casas sin techo y familias evacuadas

“Hacía más de diez años que no vivíamos algo así”

Amarillo, quien cuenta con una extensa trayectoria en Bomberos Voluntarios y Defensa Civil, comparó el episodio con otras tormentas que habían afectado a la localidad. “Más de diez años hacía que no nos tocaba trabajar en tantos puntos de la ciudad por voladuras de techos y daños tan graves”, recordó.

Según explicó, las emergencias atendidas durante temporales anteriores estaban relacionadas principalmente con el ingreso de agua a viviendas por el desborde de patios o calles. En esta oportunidad, en cambio, las ráfagas provocaron daños estructurales en numerosas propiedades.

El funcionario también señaló que San Salvador habitualmente quedaba al margen de tormentas que afectaban a localidades cercanas, como Villaguay, Villa Clara y General Campos. “Por lo general, las tormentas nos cruzaban por los laterales de la ciudad. Esta vez cayó bien en el centro y afectó a la localidad completa”, manifestó.

El albergue municipal para evacuados también perdió el techo

Uno de los hechos más importantes del operativo de emergencia fue que el edificio municipal previsto para alojar a las familias evacuadas también resultó afectado.

Amarillo explicó que el lugar constituía la primera alternativa contemplada por Defensa Civil para asistir a personas que debieran abandonar sus viviendas.

“Nos encontramos con que el primer punto que tenemos de evacuación de las familias también había sufrido la voladura del techo. Es un albergue municipal que tenemos como plan A, así que tuvimos que replantearnos en el momento dónde reubicarlos”, relató.

Ante esa situación, los equipos de emergencia debieron reorganizar la asistencia y buscar alternativas para las personas afectadas. La mayoría de las familias que tuvieron que abandonar sus hogares se trasladaron a viviendas de familiares.

El coordinador reconoció que la situación obligó a revisar los procedimientos previstos para este tipo de contingencias. “Nunca habíamos llegado a tener que utilizar un plan B porque hacía mucho tiempo que no sufríamos una tormenta de estas características”, explicó.

Reportaron una persona con golpes leves

Consultado sobre posibles personas lesionadas, Amarillo indicó que había recibido información sobre un hombre que habría sufrido golpes en el albergue municipal.

“Tuve el reporte de una persona que había sufrido golpes. Me lo informó anoche un funcionario del municipio, pero serían lesiones de carácter leve”, señaló.

El responsable de Defensa Civil aclaró que no había constatado personalmente esa situación y que la información provenía de un reporte recibido durante el operativo.

No se habían comunicado otros casos de personas heridas de gravedad como consecuencia del temporal.

Enersa trabajó durante la madrugada por los cortes de luz

Las consecuencias de las ráfagas también afectaron el suministro eléctrico en diferentes sectores de San Salvador.

Amarillo confirmó que personal de Enersa comenzó a trabajar durante la madrugada para atender los inconvenientes provocados por postes y cables derribados.

“Los operarios de Enersa están trabajando desde la madrugada porque hay cables cortados y postes caídos por todos lados. Todavía hay vecinos que se encuentran sin luz”, informó.

Incluso, mientras mantenía la entrevista con Elonce, se recibió un nuevo reclamo de una persona que permanecía sin suministro eléctrico desde la noche anterior.

Paralelamente, las cuadrillas municipales de Espacios Verdes comenzaron a retirar árboles y ramas que impedían la circulación por algunas calles.

El Municipio relevó los daños para asistir a las familias

Durante las primeras horas del martes, personal municipal comenzó a visitar los domicilios afectados para determinar las necesidades más urgentes.

El relevamiento apuntó especialmente a establecer qué materiales se requerían para reparar las viviendas, entre ellos chapas y madera.

“Ya empezaron a visitar a las familias para poder asistirlas y ver las necesidades de chapas, madera y demás. Hay que dar respuesta lo antes posible porque hay gente que desea volver a sus hogares”, explicó Amarillo.

Las tareas se desarrollaron mientras continuaban las condiciones meteorológicas adversas y permanecía vigente la alerta por tormentas.

El objetivo de las autoridades era garantizar la seguridad de los vecinos y avanzar con las primeras reparaciones para facilitar el regreso de las familias a sus casas.

Un temporal breve que dejó importantes daños

El coordinador de Defensa Civil destacó que la fase más intensa del fenómeno se extendió durante pocos minutos. “Fueron 10 o 15 minutos nada más de ráfagas de viento”, precisó.

En cuanto a las precipitaciones, explicó que se registró una lluvia intensa en un período muy corto, lo que provocó acumulaciones de agua en las calles. “Fue un bombazo de agua en cortito tiempo. Los desagües no dieron abasto y cuando salí de mi domicilio las calles estaban tapadas de agua”, relató.

No obstante, aclaró que todavía no contaba con datos oficiales sobre la cantidad de milímetros caídos.

El temporal dejó un importante operativo de asistencia en San Salvador, con Bomberos Voluntarios, Defensa Civil, Policía, Enersa y personal municipal trabajando en distintos sectores de la ciudad.

Mientras continuaba el relevamiento, las autoridades buscaban restablecer los servicios afectados, despejar las calles y brindar respuestas a las familias que habían sufrido daños en sus viviendas.