Un grupo de 18 estudiantes de séptimo año de Mecánica de la Escuela de Educación Técnica Nº 1 Dr. Pedro Radio, de Victoria, desarrolló Hydrosolar, un generador portátil de energía limpia que combina el aprovechamiento de la luz solar y el movimiento del agua para producir y almacenar electricidad. La iniciativa fue presentada el viernes 13 de noviembre durante una exposición organizada por la institución y se prepara para participar de una instancia nacional de la Feria de Educación en Córdoba.

El proyecto consiste en un maletín transportable que incorpora baterías recargables y puede conectarse a diferentes dispositivos electrónicos, como luces y radios. Su principal característica es que utiliza dos fuentes de energía renovable para recargar el sistema, sin depender exclusivamente de una conexión a la red eléctrica.

La propuesta fue presentada durante la Semana de la Educación Técnica, en una exposición de trabajos realizados por estudiantes de distintas especialidades de la institución, que incluyó proyectos vinculados con conocimientos adquiridos durante su formación.

Cómo funciona Hydrosolar, el generador de energía limpia

En diálogo con Victoria Primicias, Antonio, uno de los estudiantes que participó del desarrollo, explicó las características del dispositivo. “Consta básicamente de un grupo portátil recargable de baterías. Uno puede llevar el maletín a todos lados, se recarga con energía solar y con una turbina”, detalló.

El sistema incorpora un panel que aprovecha la radiación solar y una turbina hidráulica que puede colocarse en una corriente de agua para generar electricidad a partir de su movimiento.

La energía obtenida se almacena en las baterías del equipo y posteriormente puede utilizarse para alimentar aparatos eléctricos de bajo consumo. “Sería como una batería portátil en la que uno puede enchufar distintos dispositivos electrónicos, luces o radios, y llevarla a todos lados”, explicó el estudiante.

Una alternativa para las islas y lugares sin electricidad

Los alumnos pensaron el proyecto como una solución para situaciones en las que el acceso a la energía eléctrica resulta limitado.

Entre las posibles aplicaciones, mencionaron las zonas de islas, los establecimientos educativos rurales, las excursiones y los espacios donde se realizan actividades laborales lejos de la red convencional.

“Más que nada en las islas, las excursiones, la gente que trabaja allá y la gente que va a las escuelas. Es algo práctico, sencillo, liviano y que nos puede dar energía eléctrica limpia y rápida”, sostuvo Antonio.

El carácter portátil del dispositivo permitiría trasladarlo según las necesidades y aprovechar las fuentes de energía disponibles en cada lugar.

De esta manera, los estudiantes buscaron desarrollar una herramienta que pudiera responder a necesidades concretas de la región, especialmente en sectores donde la disponibilidad de electricidad representa una dificultad.

Qué tiene de innovador el proyecto de los estudiantes

Durante la presentación, los alumnos explicaron que tomaron como referencia sistemas de almacenamiento de energía que ya existen en el mercado, pero decidieron incorporar diferentes tecnologías en un mismo equipo.

“El maletín es de producción artesanal. Un prototipo así en el mercado existe, pero por separado la batería y el panel. Integrados en el mismo, no. Nosotros le sumamos la turbina que va en el agua y que, por el movimiento, genera electricidad”, señaló el estudiante.

La integración de un panel solar, una turbina hidráulica y baterías de almacenamiento en un dispositivo portátil fue uno de los aspectos centrales de la propuesta.

Antonio consideró que esa combinación representa el principal aporte del grupo, al permitir aprovechar dos fuentes renovables mediante un único sistema transportable.

El proyecto se encuentra en etapa de prototipo, por lo que todavía requiere pruebas y mejoras antes de pensar en una posible fabricación a mayor escala.

Los alumnos quieren patentar el dispositivo

Los estudiantes también manifestaron su intención de continuar desarrollando Hydrosolar después de su presentación en la feria.

Entre las posibilidades que analizaron se encuentra el patentamiento del dispositivo y su eventual producción comercial, aunque reconocieron que todavía deben perfeccionar diferentes aspectos técnicos.

“En algún momento tenemos pensado poder patentarlo y llevarlo a otra escala. Obviamente hay un montón de mejoras para hacer en el proyecto y sabemos lo útil que puede llegar a ser”, expresó Antonio.

La posibilidad de comercializarlo dependerá de los avances que logren en el diseño, la capacidad de generación y almacenamiento y las condiciones de fabricación.

Por el momento, el objetivo inmediato del grupo es continuar trabajando sobre el prototipo y presentarlo en la instancia nacional.

Un trabajo de 18 estudiantes que viajará a Córdoba

El desarrollo de Hydrosolar fue realizado por estudiantes de séptimo año de la especialidad Mecánica, con el acompañamiento del profesor Ezequiel Díaz Mendieta.

“En el aula de séptimo de Mecánica nos involucramos bastante. Somos un grupo de 18 chicos, entre ellos Matías Acosta, que es uno de los alumnos expositores, y el profesor Ezequiel Díaz Mendieta, que fue quien nos incentivó a hacer el proyecto”, contó Antonio.

La iniciativa permitió que los jóvenes aplicaran conocimientos relacionados con mecánica, generación de electricidad, almacenamiento energético y aprovechamiento de recursos renovables.

Tras su presentación en la exposición escolar del 13 de noviembre, el grupo comenzó a preparar su participación en la instancia nacional de la Feria de Educación, que se desarrollará en Córdoba.

Allí, los estudiantes representarán a la Escuela Técnica Dr. Pedro Radio con un proyecto que busca ofrecer una alternativa de generación eléctrica portátil, especialmente pensada para lugares donde el acceso a la energía convencional es limitado.