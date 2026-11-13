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Haciendo Comunidad Participación estudiantil en Entre Ríos

Senado Juvenil 2026: estudiantes entrerrianos presentaron proyectos sobre ludopatía, alimentación e inclusión

Un total de 18 proyectos llegaron a la instancia provincial del Senado Juvenil, que realizó su sesión de cierre en Paraná. Los estudiantes propusieron iniciativas sobre apuestas online, alimentación saludable, lengua de señas y otras problemáticas de sus comunidades.

13 de Noviembre de 2026
Senado Juvenil 2026: los proyectos de estudiantes entrerrianos.
Senado Juvenil 2026: los proyectos de estudiantes entrerrianos. Foto: (Elonce)

REDACCIÓN ELONCE

Un total de 18 proyectos llegaron a la instancia provincial del Senado Juvenil, que realizó su sesión de cierre en Paraná. Los estudiantes propusieron iniciativas sobre apuestas online, alimentación saludable, lengua de señas y otras problemáticas de sus comunidades.

El Senado Juvenil 2026 de Entre Ríos realizó su sesión de cierre en Paraná, con la participación de estudiantes secundarios de distintos departamentos de la provincia. Durante la jornada se presentaron 18 proyectos que abordaron problemáticas vinculadas con la educación, la salud mental, la producción local y la inclusión.

 

La vicegobernadora Alicia Aluani destacó la importancia del programa, que permite a los adolescentes expresar las necesidades de sus comunidades mediante iniciativas legislativas. "Es importante la participación de los jóvenes que traen la problemática de su comunidad y que lo expresan en proyectos", señaló a Elonce.

 

Alicia Aluani, vicegobernadora de Entre R&iacute;os (Elonce)
Alicia Aluani, vicegobernadora de Entre Ríos (Elonce)

 

Aluani explicó que algunas propuestas pueden ser retomadas por los legisladores provinciales, siempre que resulten viables. "Hay que escucharlos, hay que tratar de visibilizarlos y desde las instituciones darles una respuesta", sostuvo, al remarcar que las iniciativas también permiten conocer las preocupaciones de los estudiantes.

 

Se realiza el cierre del senado juvenil

 

Ludopatía juvenil: una preocupación entre los estudiantes

 

Martina, alumna de la Escuela Secundaria y Superior Nº 8 Celestino I. Marcó, de Bovril, presentó junto a sus compañeras una propuesta para prevenir la ludopatía juvenil y proteger a los menores frente a las apuestas online.

 

La estudiante explicó que el proyecto surgió al observar la participación de adolescentes en plataformas de apuestas, incluso dentro de las escuelas. La iniciativa busca establecer mayores controles para impedir el acceso de menores y restringir la publicidad de estos servicios.

 

"Muchos menores son los que realizan estas apuestas", advirtió Martina. Además, señaló que las promociones difundidas por influencers y medios de comunicación pueden incentivar estas prácticas y generar problemas económicos entre los adolescentes.

 

Martina, estudiante participante del Senado Juvenil (Elonce)
Martina, estudiante participante del Senado Juvenil (Elonce)

 

Alimentación saludable y apoyo a productores entrerrianos

 

Desde Crespo, Estefanía, estudiante del Colegio Sagrado Corazón, presentó una iniciativa denominada "Kilómetro cero: alimentación sana y cercana", orientada a mejorar la calidad de los alimentos en los comedores escolares.

 

La propuesta plantea que los establecimientos educativos reciban alimentos saludables provenientes de pequeñas y medianas empresas entrerrianas, con el objetivo de fortalecer la producción regional y sostener las fuentes de trabajo.

 

La estudiante expresó su preocupación por la concentración de proveedores y sostuvo que alrededor de 100 pymes podrían verse perjudicadas por un esquema de abastecimiento centralizado en una empresa de Buenos Aires.

 

Estefan&iacute;a, estudiante participante del Senado Juvenil (Elonce)
Estefanía, estudiante participante del Senado Juvenil (Elonce)

 

Proponen incorporar la lengua de señas en las escuelas

 

Otra iniciativa llegó desde Villa Paranacito, departamento Islas del Ibicuy, donde estudiantes elaboraron un proyecto para promover la enseñanza de la Lengua de Señas Argentina en el sistema educativo.

 

La propuesta contempla su incorporación en institutos de formación docente y escuelas secundarias, con la posibilidad de extenderla posteriormente a otros niveles.

 

"¿Qué haríamos si tuviéramos un compañero sordo en el aula?", fue la pregunta que, según explicó una de las estudiantes, dio origen al trabajo. A partir de esa inquietud, el grupo investigó las dificultades de comunicación y la necesidad de ampliar el acceso a esta lengua.

 

Senado Juvenil 2026: Las iniciativas de los estudiantes entrerrianos

 

Un programa con 34 años de trayectoria

 

Eugenia Alasino, coordinadora del Senado Juvenil, destacó el entusiasmo de los estudiantes y docentes que participaron durante el año. Precisó que llegaron proyectos de todos los departamentos entrerrianos y que también se abordaron cuestiones relacionadas con la inteligencia artificial.

 

Eugenia Alasino, coordinadora del Senado Juvenil (Elonce)
Eugenia Alasino, coordinadora del Senado Juvenil (Elonce)

 

La coordinadora explicó que el programa busca fomentar la participación democrática más allá de la experiencia legislativa. Los estudiantes pueden continuar involucrándose en iniciativas de sus escuelas, universidades, barrios y comunidades.

 

Finalmente, adelantó que las inscripciones para la próxima edición comenzarán entre marzo y abril de 2027. Los interesados podrán conformar equipos de hasta tres estudiantes, acompañados por dos docentes asesores.

 

(Elonce)
(Elonce)

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