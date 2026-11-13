La Municipalidad realizó obras de mantenimiento y mejoras en la zona sur de Paraná

Los trabajos incluyeron bacheo, enripiado, recambio de luminarias LED, poda y limpieza de espacios públicos. Las intervenciones respondieron a pedidos de 17 comisiones vecinales que se reunieron con la intendenta Rosario Romero.
La Municipalidad de Paraná realizó un operativo integral de mantenimiento en la zona sur de la ciudad, con intervenciones en calles, alumbrado público, plazas y espacios comunes. Los trabajos comenzaron a principios de semana y fueron organizados a partir de las necesidades planteadas por representantes de 17 comisiones vecinales.
La intendenta Rosario Romero recorrió los sectores intervenidos y recordó que días atrás mantuvo una reunión con las organizaciones barriales en la sede de la vecinal Los Pinos. Durante el encuentro, los vecinos expusieron las principales problemáticas y solicitaron respuestas en materia de infraestructura y servicios públicos.
"Nos comprometimos desde todas las áreas municipales a hacer un trabajo integral en la zona", señaló Romero. Además, explicó que las solicitudes incluyeron reparaciones de pavimento, mejoras en iluminación, mantenimiento de plazas y limpieza. También adelantó que continuarán las tareas de bacheo en caliente para intervenir sectores con mayores deterioros.
Una nueva modalidad de trabajo en los barrios
La presidenta municipal sostuvo que esta metodología se implementará progresivamente en otros sectores de Paraná, mediante una planificación que permita concentrar los recursos municipales y atender simultáneamente las necesidades de distintas comunidades.
"La modalidad va a ser la que vamos a tener de ahora en adelante: hacer un abordaje territorial que contenga los reclamos de varias vecinales", afirmó la intendenta, al destacar la importancia de coordinar las intervenciones entre las diferentes áreas.
Por su parte, el jefe de Gabinete, Santiago Halle, explicó que para definir las prioridades se combinaron los pedidos formulados por los vecinos con los reclamos registrados en los sistemas municipales. "Lo que hacemos es poner todos los recursos durante un tiempo en un mismo lugar. Esto nos ayuda a ser más eficientes", sostuvo.
Qué trabajos se realizaron en la zona sur
Entre las principales intervenciones se encuentra el bacheo sobre avenida Jorge Newbery, entre avenida Zanni y Artigas, además de la colocación de brosa en calle Villa Hernandarias y el recambio de luminarias por tecnología LED en la intersección de Cosquín y La Picada.
También se realizaron tareas de poda correctiva en plaza Jardines del Sur, desmalezado y poda en las vecinales 170 Viviendas y Parque Mayor, y corte de pasto en plaza El Progreso, ubicada en el sector de calles Ciudad de Viale y La Picada.
Asimismo, los equipos municipales llevaron adelante trabajos de mantenimiento general, barrido integral y corte de pasto en las vecinales Los Pinos, Parque del Lago y Gauchito Gil. Las tareas forman parte de un cronograma que continuará hasta completar las intervenciones previstas.
La respuesta de las comisiones vecinales
El secretario de Servicios Públicos, Cristian Paduan, indicó que previamente se realizó un relevamiento territorial para organizar las cuadrillas y establecer las prioridades de intervención en cada barrio.
Manuel Humoffe, presidente de la vecinal Los Pinos, valoró la respuesta municipal y destacó la coordinación entre las 17 organizaciones. "No esperábamos que la respuesta fuera tan rápida, así que estamos muy contentos", expresó.
Finalmente, desde el Municipio remarcaron la importancia de la participación ciudadana para conservar los espacios públicos, evitar la formación de minibasurales y sostener las mejoras realizadas en los distintos sectores de Paraná.