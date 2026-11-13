Por el avance del río Paraná, clausuraron el acceso al Club Pescadores de Paraná

La crecida del río Paraná provocó la clausura del acceso habitual al Club de Pescadores y Náutico de Paraná, luego de que el nivel del agua alcanzara los 5,58 metros a las 9 de este viernes 13 de noviembre. La medida fue confirmada por Elonce y respondió al avance del río sobre los sectores de ingreso a la institución deportiva, ubicada sobre la costa de la capital entrerriana.

Ante las dificultades para acceder al predio, las autoridades del club dispusieron implementar un ingreso alternativo por cortada Padre Roberto Croce, a la que se llega desde calle Estrada. Esta modificación permitirá mantener una vía de acceso mientras continúen las restricciones provocadas por la creciente.

Clausuraron el acceso al Club Pescadores de Paraná (foto Elonce)

Según pudo conocer Elonce, la bajada de lanchas continuaba funcionando, aunque su utilización quedó a cargo de cada socio y bajo la supervisión de personal de mantenimiento. En cambio, el malacate, mecanismo utilizado para bajar y retirar embarcaciones del agua, permanecía fuera de servicio.

El río superó el nivel de evacuación y afectó a los clubes

La altura registrada este viernes ubicó al Paraná 58 centímetros por encima del nivel de evacuación, establecido en cinco metros, y 88 centímetros sobre el nivel de alerta, fijado en 4,70 metros. El avance del agua generó dificultades en los accesos y las instalaciones de distintas instituciones deportivas y recreativas ubicadas sobre la costa.

Durante una recorrida realizada el jueves 12 de noviembre, Elonce constató que la creciente había ingresado a la sede de playa del Club Atlético Estudiantes (CAE). El restaurante presentaba aproximadamente 50 centímetros de agua, mientras que la pileta había quedado completamente cubierta. Los quinchos y sectores de circulación también estaban inundados, por lo que los trabajadores debían utilizar botas y canoas para desplazarse dentro del predio.

Los accesos habituales a las instalaciones del CAE quedaron prácticamente inutilizados. Las imágenes registradas durante el recorrido mostraron el avance del agua sobre los espacios destinados a actividades deportivas, recreativas y gastronómicas.

Inundaciones y restricciones en el Paraná Rowing Club

La creciente también afectó al Paraná Rowing Club, donde el agua ingresó al restaurante ubicado junto a la playa y obligó a cerrar ese sector gastronómico. Parte del mobiliario fue trasladado hacia una terraza para intentar mantener la actividad en los espacios que permanecían disponibles.

Durante la recorrida, Elonce registró sectores inundados en comedores, quinchos, pasarelas y áreas de playa. Entre las instalaciones alcanzadas por el agua se encontraba el comedor Nembyré, situado en la sede costera de la institución.

El club también debió modificar el desarrollo de sus actividades recreativas y deportivas. El uso del sector habitual de baño quedó condicionado por la altura del río, mientras que las disciplinas náuticas dependían de las autorizaciones de Prefectura y del cumplimiento de las medidas de seguridad correspondientes.

Qué pasó con los balnearios municipales

El avance del río también modificó las condiciones de acceso y funcionamiento de los balnearios municipales de Paraná. Según informó la Municipalidad, el Balneario Municipal quedó completamente cubierto por el agua, por lo que se recomendó no ingresar al predio ni acercarse a sus instalaciones.

En el Balneario Thompson, los sectores de juegos y camping permanecían inundados. Sin embargo, la playa continuaba habilitada para los bañistas, exclusivamente dentro del espacio delimitado por boyas y con presencia de guardavidas.

Desde el Municipio solicitaron circular con precaución por el Thompson, respetar las zonas señalizadas y seguir las indicaciones del personal municipal. La habilitación del sector de playa no incluía los espacios que habían quedado bajo el agua.

La creciente continuaba generando restricciones en distintos puntos de la costa paranaense, mientras las instituciones afectadas adaptaban sus accesos y actividades a las condiciones del río.