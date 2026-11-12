Desafío ECO YPF: alumnos de la Escuela Técnica Nº 1 superaron dificultades y completaron la carrera

REDACCIÓN ELONCE
Estudiantes de la Escuela Técnica Nº 1 General Francisco Ramírez participaron del Desafío ECO YPF en Buenos Aires. Una rueda pinchada, cambios inesperados de pilotos y problemas durante la competencia pusieron a prueba al equipo. En diálogo con Elonce, contaron cómo vivieron la experiencia.
Los estudiantes de la Escuela de Educación Técnica Nº 1 General Francisco Ramírez, de Paraná, participaron del Desafío ECO YPF, una competencia nacional de vehículos eléctricos que se desarrolló en Buenos Aires.
El equipo entrerriano consiguió completar la carrera en el puesto 37, pese a enfrentar dificultades mecánicas, cambios imprevistos en la conducción y una rueda pinchada que condicionó buena parte de la prueba.
La experiencia fue compartida por alumnos y docentes de la institución durante una entrevista con Elonce, en la que relataron los desafíos que debieron superar. Más allá de la clasificación, destacaron la capacidad para reorganizarse, resolver problemas bajo presión y aplicar los conocimientos adquiridos durante su formación técnica.
Uno de los mayores inconvenientes ocurrió durante la carrera de resistencia, cuando el automóvil sufrió la pinchadura de un neumático. Claudio Galiano, profesor de Electrónica, explicó que el desperfecto obligó a continuar en condiciones desfavorables hasta que pudieron ingresar a boxes.
“Fue una carrera complicada, pero se pudieron sortear todas las dificultades que tuvimos. Se corrió aproximadamente 40 minutos con la rueda pinchada, que quedó destruida. Después se cambió y, aun con la rueda pinchada, se pasaron una cantidad de autos”, relató.
Una carrera marcada por los imprevistos
El problema mecánico representó un desafío adicional para los estudiantes, ya que el vehículo debió continuar circulando con una rueda dañada mientras aguardaban la posibilidad de realizar la reparación. La situación también afectó el rendimiento energético del automóvil.
Galiano señaló que el equipo terminó en el puesto 37, aunque cuestionó una situación relacionada con la duración de la competencia. Según su interpretación, la clasificación habría sido diferente si se hubiera considerado otro momento de finalización.
“Hubo una cuestión con la llegada. En realidad, se equivocaron. Se corrió diez minutos más. Si hubiese sido diez minutos antes, estábamos 22. Pero haber estado con la rueda pinchada, que gastaba más batería, y haber llegado en ese puesto, estuvo muy bien. No nos quedamos sin batería”, sostuvo.
La posición alternativa mencionada por el docente correspondió a su propia evaluación de lo ocurrido y no a una modificación oficial de los resultados. De todos modos, remarcó que el vehículo logró completar la prueba sin agotar su autonomía.
Cinco años de trabajo detrás del vehículo eléctrico
El automóvil utilizado por los estudiantes no fue construido exclusivamente para esta edición. Se trató de un proyecto que la institución desarrolló y perfeccionó durante aproximadamente cinco años, mediante sucesivas intervenciones de mantenimiento y mejoras técnicas.
“Este es un auto que tiene aproximadamente cinco años, que se fue desarmando, armando y arreglando. Este año contamos con la participación de un taller que nos ayudó a dejarlo en condiciones”, explicó Galiano.
El docente destacó la colaboración del taller de Rodrigo Lugón, cuyos aportes permitieron mejorar la puesta a punto del vehículo antes de viajar a Buenos Aires. “Tenía una cantidad de secretos que nosotros desconocíamos, que nos ayudaron bastante para poder dejar el auto en óptimas condiciones”, reconoció.
El Desafío ECO YPF reúne a estudiantes de escuelas técnicas que desarrollan y conducen vehículos eléctricos. La propuesta combina conocimientos de mecánica, electrónica y eficiencia energética con tareas de organización, conducción y resolución de problemas durante las competencias.
El liderazgo estudiantil y la organización en boxes
Bárbara Rul, jefa del equipo, tuvo un papel central en la coordinación de las actividades. Su responsabilidad incluyó el conocimiento técnico del automóvil, la documentación vinculada con la escuela y la organización de las tareas durante las carreras. “Trato de ser la que más conoce del auto. Estoy ayudando también en la parte de papeles con la escuela y soy la encargada en boxes”, explicó la estudiante.
El grupo distribuyó responsabilidades entre pilotos y encargados de las áreas mecánica y electrónica. Esa organización resultó fundamental cuando surgieron situaciones que obligaron a modificar las funciones previstas inicialmente.
Uno de los alumnos recordó que había realizado las pruebas para conducir el vehículo, pero durante la verificación técnica descubrió que no cumplía con el requisito de peso exigido para participar como piloto. “Yo fui con la emoción. Quería subir al auto y ser protagonista, pero me tocó estar en otro puesto, en el cual me ayudó a fortalecerme mucho. Estuvo el equipo para apoyarme y sostenerme”, expresó.
De la frustración a una nueva responsabilidad
El estudiante reconoció que la imposibilidad de conducir representó uno de los momentos más difíciles de la experiencia. Sin embargo, valoró la posibilidad de continuar participando desde otra función y contribuir al desempeño colectivo. “Lo que más me gustó fue cómo nos supimos dividir como equipo y afrontar los problemas que tuvimos, como el pinchazo en la rueda durante la carrera de resistencia”, manifestó.
Por su parte, Bautista Valerio, uno de los pilotos, recordó la emoción de conducir el automóvil frente a numerosos competidores y la dificultad que generó el desperfecto ocurrido antes de la largada. “La verdad que fue una sensación muy linda, porque eran muchos autos. Tuvimos la mala suerte de que antes de la largada se pinchó la rueda”, relató.
El joven explicó que debieron continuar en esas condiciones hasta que se habilitó el ingreso a boxes. Recién entonces pudieron realizar el cambio de conductor y solucionar el inconveniente mecánico.
El desafío de pasar de mecánico a piloto
Otro de los protagonistas debió asumir una responsabilidad inesperada: pasar de sus tareas habituales como jefe mecánico a conducir el vehículo durante la competencia. “Fue bastante complicado. Pasar de mecánico a piloto, de golpe, fue muy difícil”, reconoció al recordar los nervios y la presión que sintió al ponerse al volante.
La modificación de funciones exigió una rápida adaptación del grupo. Mientras algunos estudiantes se ocuparon de resolver los problemas técnicos, otros asumieron responsabilidades diferentes de las que habían preparado antes del viaje.
La participación de la Escuela Técnica Nº 1 General Francisco Ramírez en el Desafío ECO YPF dejó así una experiencia que trascendió la clasificación final. Los alumnos regresaron a Paraná después de haber puesto a prueba sus conocimientos, enfrentado dificultades inesperadas y conseguido completar una competencia nacional con un vehículo desarrollado durante años en su propia institución.