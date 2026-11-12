Cáritas recibe donaciones para las familias afectadas por la creciente en Bajada Grande

Cáritas recibe donaciones en la parroquia Inmaculado Corazón de María, del barrio Bajada Grande de Paraná, para asistir a las familias afectadas por la creciente del río Paraná. Solicitan principalmente agua potable, pañales y elementos de higiene personal. La recepción se realiza los lunes, miércoles y viernes, de 17 a 18.

La iniciativa surgió ante la llegada espontánea de donaciones y la necesidad de organizar la asistencia de acuerdo con los elementos que requieren actualmente los vecinos damnificados. Para ello, la parroquia articuló el trabajo con la Municipalidad de Paraná y Defensa Civil.

Alicia Sosa, agente de Cáritas, explicó que realizaron un relevamiento para identificar las necesidades más urgentes y concentrar allí la colaboración de la comunidad.

“Comenzaron a llegar donaciones a los puestos de los miradores. Articulamos con la Municipalidad para que se pueda recibir aquí en la parroquia cosas puntuales", señaló.

En ese sentido, precisó que actualmente reciben agua potable, pañales de distintas medidas y artículos de limpieza e higiene personal. También aclaró que no están recibiendo ropa ni alimentos no perecederos debido a la falta de espacio para almacenarlos.

Días, horarios y lugar para acercar las donaciones

La recepción de las donaciones se realiza los lunes, miércoles y viernes, de 17 a 18, en la parroquia Inmaculado Corazón de María, ubicada en Pasaje Varisco y Estrada, en el barrio Bajada Grande.

Alberto Botaro, también agente de Cáritas, explicó que la distribución se coordina con el Municipio, que cuenta con los recursos necesarios para trasladar los elementos hacia los sectores afectados.

“No tenemos los medios, no tenemos lancha, no tenemos camioneta pero creo que de acercar las cosas se va a encargar la Municipalidad, como lo está haciendo”, indicó.

Además, señaló que, si identifican familias con necesidades específicas durante sus recorridas por el barrio, también coordinan la asistencia con las autoridades para garantizar que las donaciones lleguen a quienes las necesitan.

Acompañamiento a las familias afectadas por la creciente

Más allá de la recepción y distribución de elementos, desde Cáritas destacaron la importancia de acompañar a las personas que atraviesan las consecuencias de la inundación.

“Nuestra misión, más allá de llevar cosas y de atender estas necesidades puntuales, es llevar a Jesús al corazón de la persona y saber que esa persona que está pasando por este momento tan difícil, tan fuerte, como es perder su casa, sus cosas, es mi hermano”, expresó Botaro.

Los agentes también contaron que trabajan junto a vecinos de la parroquia para colaborar con la preparación de comidas destinadas a quienes permanecen en los sectores inundados y todavía no pueden regresar a sus viviendas.

En ese contexto, mencionaron el acompañamiento a una familia integrada por una madre, una abuela y cuatro niños, para quienes consiguieron lugares en una escuela, un jardín y una guardería maternal de Bajada Grande.

Finalmente, desde Cáritas convocaron a la comunidad a colaborar con los elementos solicitados y destacaron la importancia del trabajo conjunto para acompañar a las familias que atraviesan la emergencia.

Donaciones: agua potable, pañales de distintas medidas y elementos de limpieza e higiene personal.

Lugar: parroquia Inmaculado Corazón de María, Pasaje Varisco y Estrada, barrio Bajada Grande.

Días y horarios: lunes, miércoles y viernes, de 17 a 18.