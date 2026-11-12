Se realizarán obras de reparación y mejoras en escuela de Ceibas.

El Gobierno de Entre Ríos abrió los sobres para ejecutar obras en una escuela de Ceibas, que beneficiarán a 350 estudiantes. El proyecto incluye reparaciones de techos, pisos y cielorrasos, además de un nuevo sistema de almacenamiento y distribución de agua.
El Gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, realizó la apertura de sobres para ejecutar obras de reparación general y mejoras edilicias en la escuela secundaria N° 1 David Della Chiesa y su Anexo de la escuela secundaria para jóvenes y adultos (ESJA), ubicada en la localidad de Ceibas. La intervención abarca una superficie cubierta de 488 metros cuadrados y permitirá dar solución a problemas que afectan el normal funcionamiento del establecimiento.
La apertura de sobres tuvo lugar en la Dirección General de Arquitectura y Construcciones, donde se presentó la siguiente firma oferente: Empresa Rubio Santiago Humberto.
"Esta obra permitirá dar respuesta a necesidades concretas de la comunidad educativa de Ceibas, con mejoras que impactarán directamente en la seguridad y las condiciones donde los chicos aprenden", señaló el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob. Además, expresó que la intervención "se enmarca en una planificación que nos permite avanzar en intervenciones necesarias para que cada escuela entrerriana cuente con espacios adecuados y seguros".
Los trabajos prevén la reparación y reposición de cenefas perimetrales, la recuperación de pisos en galerías y patio principal, el reemplazo de cielorrasos deteriorados y la reparación de cubiertas para eliminar filtraciones de agua. Además, se realizarán mejoras en la cocina mediante la incorporación de una pileta de mayores dimensiones y profundidad, adecuada para el lavado de utensilios.
Uno de los aspectos centrales del proyecto será la construcción de un tanque cisterna de hormigón y la instalación de un sistema de bombeo para abastecer el tanque elevado existente. Esta solución permitirá mejorar el almacenamiento y la distribución de agua potable, evitar la carga manual del tanque y reducir los riesgos asociados al acceso del personal a la cubierta del edificio para realizar esa tarea.
Asimismo, del acto administrativo participaron el director de la Unidad de Proyectos Generales, Diego Romero; la jefa del Departamento Legal, Soledad Vidoz, y el vicerrector del establecimiento escolar, Aldo Riquelme.