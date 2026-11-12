Lionel Scaloni renovó su contrato con la Selección argentina hasta el Mundial 2030: "Esto me llena"

El entrenador Lionel Scaloni continuará al frente de la Selección argentina hasta el Mundial 2030, luego de que el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, anunciara oficialmente la renovación de su contrato. La confirmación se realizó este jueves durante una conferencia de prensa en la que también se abordaron cambios en el cuerpo técnico y el futuro del seleccionado nacional.

“Es un día muy especial para toda la familia del fútbol argentino. Vamos a anunciar la continuidad de Lionel Scaloni al frente del cuerpo técnico de la Selección argentina”, expresó Tapia.

El dirigente precisó que el nuevo vínculo abarcará el período comprendido entre 2027 y 2030, lo que permitirá que Scaloni encabece un nuevo proceso mundialista.

“Es una alegría para todos los que componen el Comité Ejecutivo de la AFA, como para todos los argentinos y las argentinas”, sostuvo el presidente de la entidad.

Scaloni dirigirá su tercer Mundial con Argentina

Tapia destacó la importancia de garantizar la continuidad del entrenador que condujo a la Selección argentina a la conquista del Mundial de Qatar 2022.

“Es un anuncio importantísimo. Son ocho años más cuatro más. Se va a convertir en el técnico de esta asociación con más Mundiales dirigidos y él va a tener la responsabilidad de dirigir tres”, afirmó.

La palabra de Scaloni: “Estoy con las mismas ganas y la misma ilusión que el primer día”

Por su parte, Scaloni agradeció la confianza de los dirigentes y manifestó su satisfacción por la posibilidad de continuar con el proyecto deportivo.

“Agradecer al presidente y a todo el mundo de la AFA por confiar en mí. Es lo que queríamos todos en este momento”, expresó el entrenador.

“Estoy feliz. Hicieron un gran esfuerzo para que esto se lleve a cabo. A pesar de que no son momentos fáciles para mis familiares, esto me llena, la verdad. Es lo que queríamos todos desde un primer momento”, expresó.

“ESTOY FELIZ, ESTO ME LLENA” Lionel Scaloni emocionado luego de anunciar su renovación con la Selección Argentina. https://t.co/Uedlph7KqY — SportsCenter (@SC_ESPN) November 12, 2026

El técnico destacó que la decisión de continuar fue tomada después de conversar con su entorno más cercano. “Estamos igual que el primer día, con la misma ilusión, con las mismas ganas de siempre. Si no, sería imposible estar acá, porque estar en este puesto es para hacerlo con todas las pilas”, manifestó.

“Después de charlar con mi gente decidimos que lo mejor era continuar. La AFA y el presidente hicieron un gran esfuerzo”, agregó.

El recambio generacional y un pedido de paciencia para los jóvenes

Scaloni también anticipó que el nuevo ciclo estará marcado por la incorporación progresiva de jóvenes futbolistas, quienes tendrán la responsabilidad de construir el futuro de la Selección argentina después de una generación que conquistó títulos históricos.

“A partir de ahora empieza un momento importante en nuestro proceso, donde daremos oportunidad a chicos que vienen desde atrás”, adelantó el entrenador.

En ese sentido, pidió comprensión y paciencia para los jugadores que comenzarán a ganar protagonismo, especialmente ante las comparaciones con los referentes que marcaron una época.

“Necesitamos paciencia con estos chicos, que tienen un potencial enorme, pero que quizá todavía no están para dar lo que nos dieron Messi, Di María, Otamendi”, sostuvo.

Finalmente, Scaloni reafirmó su compromiso con el proyecto deportivo y aseguró que afrontará el camino hacia el Mundial 2030 con la misma motivación que tuvo cuando asumió la conducción del seleccionado.

Ahora se emocionó hasta las lágrimas hablando de la gente y diciendo que gran parte de su elección en seguir es por la gente 😭 https://t.co/lBlZKQqWIV — Scalonados (@Scalonados) November 12, 2026

“Estoy con las mismas ganas y la misma ilusión que el primer día”, concluyó.

Walter Samuel dejará el cuerpo técnico de Scaloni

Uno de los anuncios más importantes de la conferencia estuvo relacionado con la salida de Walter Samuel del cuerpo técnico de la Selección argentina.

Scaloni confirmó que su histórico colaborador decidió iniciar una nueva etapa profesional como entrenador principal, por lo que dejará de acompañarlo en el seleccionado.

En ese contexto, el entrenador explicó que continuará trabajando junto a Roberto Ayala, quien permanecerá dentro de la estructura técnica.

La salida de Samuel representará una modificación importante en el equipo de trabajo que acompañó a Scaloni durante los últimos años.

Qué dijo Scaloni sobre la recuperación del Dibu Martínez

Durante la conferencia, el entrenador también se refirió al estado físico de Emiliano Dibu Martínez, quien atravesó un proceso de recuperación después de sufrir una fractura de mandíbula y maxilar.

“Martín (Tocalli) hablará con Emiliano (Martínez) para ver si está en condiciones de jugar mañana”, explicó Scaloni.

El arquero había sufrido la lesión el 17 de octubre de 2026, durante un partido entre Chelsea y Everton, después de un fuerte choque de cabezas con el defensor Jarrad Branthwaite.

Tras ser operado de urgencia, Martínez permaneció varias semanas en recuperación y recibió el alta médica para regresar a la actividad con una máscara facial protectora.

La renovación y los nuevos jugadores de la Selección argentina

Scaloni también explicó cuáles fueron los motivos deportivos que lo impulsaron a continuar al frente del seleccionado.

“Hemos analizado y vemos que hay muchos jugadores, hay material y se puede seguir compitiendo”, afirmó.

El entrenador destacó la aparición de nuevos futbolistas y consideró que existe una base suficiente para mantener la competitividad del equipo durante los próximos años.

En relación con la identidad futbolística, aseguró que la Selección argentina mantendrá una propuesta de juego similar a la desarrollada durante su ciclo.

“La idea de juego va a ser similar, porque tenemos jugadores que juegan con el mismo porte y es de la forma que nos gusta a nosotros. Ha habido apariciones muy lindas”, manifestó.

Qué pasará con la camiseta número 10 después de Messi

Otro de los temas abordados fue el futuro de la histórica camiseta número 10 de la Selección argentina, luego de la partida de Lionel Messi.

Scaloni confirmó que, por el momento, ningún futbolista utilizará ese dorsal y que la decisión se mantendrá mientras las disposiciones reglamentarias lo permitan.

“En este partido no va a usar nadie la 10. Hasta que no sea obligatoria no vamos a pensar en eso, no es algo que me preocupe”, aseguró.

De esta manera, el entrenador dejó abierta la posibilidad de mantener vacante el número que identificó a Messi durante gran parte de su trayectoria con la camiseta albiceleste.

Con la renovación confirmada hasta 2030, Scaloni tendrá la posibilidad de dirigir a la Selección argentina en tres Copas del Mundo, consolidando uno de los ciclos más prolongados de la historia del seleccionado nacional.