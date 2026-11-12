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Política Reunión entre autoridades provinciales y productores

Seguridad rural en Entre Ríos: analizaron medidas para prevenir el abigeato y otros delitos

Autoridades del Gobierno provincial, la Policía de Entre Ríos y representantes del sector agropecuario participaron de una reunión de la Mesa de Enlace para fortalecer la seguridad rural y coordinar estrategias de prevención del delito.

12 de Noviembre de 2026
Seguridad rural: buscan reforzar la prevención del abigeato.
Seguridad rural: buscan reforzar la prevención del abigeato. Foto: (PER).

REDACCIÓN ELONCE

Autoridades del Gobierno provincial, la Policía de Entre Ríos y representantes del sector agropecuario participaron de una reunión de la Mesa de Enlace para fortalecer la seguridad rural y coordinar estrategias de prevención del delito.

La seguridad rural en Entre Ríos fue el eje de una nueva reunión de trabajo de la Mesa de Enlace, en la que participaron autoridades provinciales, representantes policiales y productores agropecuarios. El encuentro estuvo orientado a coordinar acciones para prevenir delitos en establecimientos y zonas rurales de la provincia.

 

De la reunión participaron funcionarios del Ministerio de Desarrollo Económico, el secretario de Justicia, el jefe de la Policía de Entre Ríos y directivos de la Dirección General de Delitos Rurales, junto con representantes del sector productivo.

Durante la jornada, los participantes abordaron distintas problemáticas vinculadas con la inseguridad en el ámbito agropecuario, especialmente el abigeato, uno de los delitos que genera preocupación entre los productores.

 

Coordinación entre la Policía y los productores

 

La Mesa de Enlace permitió intercambiar inquietudes y analizar estrategias destinadas a mejorar la prevención y fortalecer la presencia institucional en el territorio provincial.

Asimismo, se destacó la importancia de mantener canales de comunicación entre los organismos estatales y las entidades rurales para facilitar respuestas ante situaciones delictivas.

 

Desde la Policía de Entre Ríos señalaron que continuaron trabajando de manera articulada con las autoridades provinciales y los productores, con el propósito de reforzar la prevención del delito rural y contribuir a la seguridad de las comunidades.

Temas:

Abigeato Delitos Rurales Mesa de Enlace policía de entre ríos productores agropecuarios
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