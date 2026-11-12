IOSFA abrió retiros voluntarios con compensaciones de hasta 30 salarios

El Gobierno nacional aprobó un régimen de retiro voluntario para trabajadores del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), que contempla compensaciones económicas de hasta 30 remuneraciones mensuales y un plazo de adhesión comprendido entre el 12 y el 26 de noviembre de 2026. La medida fue oficializada este jueves mediante la Disposición 721/2026, publicada en el Boletín Oficial.

La decisión se enmarca en el proceso de disolución y liquidación del organismo, iniciado mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 88/2026. El régimen está destinado exclusivamente a trabajadores de planta permanente comprendidos en la Ley 25.164 y establece diferentes modalidades de compensación según la edad, los aportes jubilatorios y la antigüedad.

Los anexos de la disposición precisan que los empleados podrán recibir una gratificación extraordinaria de egreso, cuyo monto dependerá del grupo al que pertenezcan. En determinados casos, se establece la posibilidad de cobrar una prestación mensual equivalente al 60% del salario bruto durante un período máximo de 36 meses.

Quiénes pueden acceder al retiro voluntario

El régimen divide a los trabajadores en tres grupos, de acuerdo con su edad y situación previsional.

El Grupo 1 comprende a mujeres desde los 58 años y hombres desde los 63 años que no cuenten con aportes suficientes para acceder a la jubilación ordinaria.

El Grupo 2 incluye a mujeres de entre 58 y 64 años y hombres de entre 63 y 64 años que acrediten al menos 30 años de aportes jubilatorios.

Por su parte, el Grupo 3 está destinado a mujeres de hasta 57 años y hombres de hasta 62 años. Para determinar la inclusión en cada categoría, se tomará como referencia la edad que tenían los agentes al 11 de noviembre de 2026.

Compensaciones de hasta 30 salarios

Para los trabajadores del Grupo 3, la normativa estableció una gratificación equivalente a un salario bruto mensual por cada año de antigüedad o fracción superior a tres meses, cuando acrediten hasta 24 años de servicio computable.

A ese importe podrá sumarse una compensación adicional de hasta cinco remuneraciones mensuales, aunque el total no podrá superar los 30 salarios brutos.

En el caso de los empleados de este grupo que acrediten 25 años o más de antigüedad, la disposición fijó directamente una gratificación equivalente a 30 remuneraciones mensuales.

La antigüedad considerada será exclusivamente la reconocida como trabajador de planta permanente del IOSFA bajo la Ley 25.164. No se computarán períodos como becario, contratado, personal transitorio ni servicios que hayan sido indemnizados anteriormente.

Pagos mensuales del 60% para trabajadores próximos a jubilarse

Los empleados del Grupo 1 podrán elegir entre dos modalidades de compensación.

La primera consiste en recibir una gratificación mensual equivalente al 60% de la remuneración bruta normal, habitual y permanente, hasta reunir los requisitos para acceder a la jubilación ordinaria, con un límite máximo de 36 meses.

Durante ese período, IOSFA continuará realizando los aportes personales y las contribuciones patronales destinados al sistema previsional y a la obra social, calculados sobre la remuneración utilizada como base.

La segunda alternativa permite recibir una gratificación única equivalente a un salario bruto por cada año de antigüedad computable o fracción superior a tres meses, con un máximo de 18 remuneraciones. También se aplica un límite relacionado con los meses restantes para alcanzar los requisitos jubilatorios.

Para los trabajadores del Grupo 2, el régimen contempla una compensación de hasta 18 salarios, sujeta a las condiciones de antigüedad y proximidad jubilatoria, más una suma adicional equivalente a cinco remuneraciones mensuales.

Cómo se pagarán las compensaciones

La disposición establece que las gratificaciones únicas cuyo importe total no supere los 20 millones de pesos se abonarán en un solo pago.

Cuando el monto supere esa cifra, se efectuarán pagos mensuales y consecutivos de 20 millones de pesos, hasta un máximo de tres cuotas. En la última se abonará el saldo correspondiente.

Los importes serán depositados en la cuenta bancaria donde el trabajador percibe habitualmente sus haberes, bajo el concepto de “Gratificación Retiro Voluntario”.

El procedimiento también establece que las liquidaciones deberán contar con la conformidad previa de la Unidad de Auditoría Interna antes de avanzar con el pago.

Qué pasará con la cobertura de salud

La normativa contempló la continuidad de la cobertura asistencial para los trabajadores que opten por las gratificaciones únicas.

En esos casos, la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) continuará brindando cobertura sin cargo al titular y a los integrantes de su grupo familiar que estuvieran afiliados al momento del cese, durante seis meses desde la desvinculación.

Para quienes elijan la gratificación mensual del 60%, el régimen prevé la continuidad de los aportes y contribuciones a la obra social durante el período de percepción, dentro de los límites establecidos.

Prohibición de volver al Estado durante ocho años

Una de las condiciones más relevantes del régimen establece que los trabajadores que accedan al retiro voluntario no podrán reincorporarse al sector público nacional durante ocho años, contados desde la fecha de su desvinculación.

La restricción alcanza a distintas modalidades de empleo y contratación, incluidos cargos jerárquicos, asesorías, contratos de servicios y funciones en organismos nacionales.

La disposición exceptuó expresamente de esta prohibición el desempeño de cargos docentes en universidades nacionales.

En caso de incumplimiento, se interrumpirá el pago de las cuotas pendientes y el trabajador deberá restituir los importes que correspondan, actualizados según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), con un adicional del 3% anual, conforme a las condiciones del procedimiento.

Hasta cuándo pueden adherirse los trabajadores

El plazo para presentar las solicitudes comenzó este jueves 12 de noviembre y finalizará el 26 de noviembre de 2026, inclusive. La normativa estableció expresamente que ese período será improrrogable.

Los interesados deberán presentar el formulario correspondiente mediante el Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), junto con la documentación necesaria para acreditar los requisitos.

Entre los documentos requeridos podrá incluirse la historia laboral y los aportes previsionales registrados en ANSES.

La Subgerencia de Recursos Humanos del IOSFA verificará las condiciones de cada solicitante, determinará el grupo correspondiente y calculará la compensación estimada.

La autoridad competente tendrá un plazo máximo de diez días, contados desde el día hábil siguiente al cierre de la inscripción, para aceptar o rechazar las solicitudes. Posteriormente, los trabajadores deberán ser notificados dentro de los dos días hábiles siguientes.

La presentación de la solicitud no garantiza su aprobación. El organismo podrá rechazar adhesiones cuando considere necesario preservar la continuidad y el funcionamiento de sus servicios.

La medida se enmarca en la liquidación del IOSFA

El régimen fue aprobado como parte del proceso de reorganización de la obra social de las Fuerzas Armadas, iniciado durante 2026.

El DNU 88/2026 había dispuesto la disolución y posterior liquidación del IOSFA, mientras que el DNU 1286/2026 estableció medidas complementarias para avanzar con la reorganización institucional.

Según los fundamentos de la disposición, el retiro voluntario permitirá adecuar la dotación de trabajadores de planta permanente antes de su transferencia a la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas.

Los gastos derivados de las compensaciones serán afrontados con los créditos presupuestarios vigentes del organismo.