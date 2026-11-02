Comenzaron los despidos en IOSFA: advierten que unos 1.200 trabajadores podrían quedar afuera

Los despidos en IOSFA, el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas, comenzaron a concretarse en distintas dependencias del país, luego de que el Gobierno nacional avanzara con el proceso de disolución y liquidación de la entidad y su reconversión en la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA).

Según informó la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), durante las últimas horas los empleados comenzaron a recibir telegramas y cartas documento de desvinculación.

Las notificaciones llegaron a trabajadores de delegaciones, farmacias y policonsultorios, en el marco de la reestructuración impulsada por el Ministerio de Defensa. El sindicato expresó su preocupación por la pérdida de puestos laborales y advirtió que la reducción de personal también podría afectar la atención sanitaria de los afiliados.

De acuerdo con información difundida por El Cronista, ATE había advertido que alrededor de 1.200 trabajadores podrían quedar fuera de la nueva estructura. Sin embargo, el número definitivo de desvinculaciones todavía no fue establecido oficialmente.

Qué establece el decreto sobre los trabajadores de IOSFA

El proceso de reorganización quedó formalizado mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 1286/2026, que estableció el esquema para la liquidación de IOSFA y la conformación de OSFA.

La normativa dispuso que no todos los empleados serán incorporados automáticamente a la nueva obra social. En cambio, el Directorio de OSFA deberá determinar la cantidad de puestos necesarios para su funcionamiento y, posteriormente, identificar al personal que será transferido.

Según las estimaciones que maneja ATE, de los 2.450 trabajadores que integraban IOSFA, aproximadamente 1.000 continuarían en OSFA, mientras que otros 450 empleados de planta permanente pasarían a situación de disponibilidad y cerca de 1.000 contratos serían eliminados.

Estas cifras corresponden a proyecciones sindicales y no representan una nómina definitiva de despidos. El gremio sostuvo que la reducción de personal alcanzaría a distintas modalidades de contratación y se produciría junto con el achicamiento de la estructura territorial.

Preocupación por los despidos y la atención de los afiliados

Uno de los lugares donde comenzaron a registrarse las desvinculaciones fue Punta Alta, en la provincia de Buenos Aires, donde la obra social tiene una importante presencia debido a su vinculación con la actividad militar.

Pablo Mendoza, secretario general de ATE Punta Alta, confirmó que trabajadores de la delegación, el policonsultorio y las farmacias recibieron comunicaciones de despido durante la noche.

“Anoche entre las 21 horas y 23.30 empezaron a llegar las cartas documentos de despido de los trabajadores de la delegación, del policonsultorio y de la farmacia IOSFA. Vamos a tener en Punta Alta mucha gente y muchas familias sin trabajo. Es durísimo saber lo que está pasando”, señaló Mendoza en declaraciones a El Cronista.

Un documento interno sobre finalización de contratos y dotación inicial, al que accedió el mencionado medio, identificó 83 trabajadores distribuidos en cuatro dependencias de Punta Alta: la Farmacia de la Base Naval Puerto Belgrano, la Farmacia del Hospital, el policonsultorio y la delegación.

El mismo relevamiento contempló una dotación inicial de 54 puestos para esas estructuras, lo que implicaría una reducción de 29 posiciones respecto del personal registrado.

Más de 42.000 afiliados podrían verse afectados

La preocupación sindical también estuvo vinculada con las posibles consecuencias de la reorganización sobre las prestaciones médicas.

Según los datos proporcionados por ATE, unas 42.000 personas están afiliadas a IOSFA en Punta Alta, una cifra que representa más de la mitad de la población del distrito.

Desde el gremio advirtieron que la disminución del personal y de las dependencias disponibles podría generar dificultades para acceder a servicios de atención médica, medicamentos y trámites administrativos.

La organización sostuvo que el proceso de reestructuración no solamente compromete la continuidad laboral de los empleados, sino también el funcionamiento de una red de servicios que atiende a integrantes de las Fuerzas Armadas y sus familias.

ATE prepara medidas contra los despidos

Frente a las primeras desvinculaciones, la Asociación Trabajadores del Estado reiteró sus cuestionamientos al proceso de reorganización y anticipó nuevas acciones sindicales.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, había cuestionado la decisión del Gobierno nacional y anunciado una movilización al Ministerio de Defensa para reclamar por la continuidad laboral del personal.

En Punta Alta, Mendoza también manifestó su preocupación por las consecuencias económicas y sociales que podrían generar los despidos entre las familias de los trabajadores afectados.

Mientras avanzó la conformación de OSFA, el gremio reclamó precisiones sobre la cantidad definitiva de empleados que serán incorporados, la situación de quienes pasarán a disponibilidad y el futuro de los contratos que no tendrán continuidad.