La creciente del río Paraná llegó a la Costanera Baja: cómo sigue en otras localidades

La creciente del río Paraná continúa modificando el paisaje de la capital entrerriana y este lunes el agua avanzó sobre las escalinatas de la Costanera Baja, en inmediaciones del puerto de embarque. El aumento del nivel también obligó a trasladar el sector utilizado por pequeñas embarcaciones hacia el balneario municipal.

Según los registros de Prefectura Naval Argentina, el río alcanzó los 4,43 metros a las 12 de este lunes 2 de noviembre, con una suba de tres centímetros respecto de la medianoche, cuando se encontraba en 4,40 metros.

De esta manera, el nivel quedó a 27 centímetros de la marca de alerta, establecida en 4,70 metros, y a 57 centímetros del umbral de evacuación, fijado en cinco metros. La tendencia continúa siendo creciente, mientras el agua ocupa sectores bajos de la costa.

El agua avanzó sobre la Costanera Baja

Durante una recorrida de Elonce por la zona portuaria, se pudo observar cómo el agua alcanzó las tradicionales escalinatas de la Costanera Baja, uno de los sectores más característicos del paseo ribereño.

La creciente también provocó modificaciones en el embarque de lanchas. El sector destinado a embarcaciones pequeñas fue trasladado hacia las inmediaciones del balneario municipal, debido al avance del agua sobre el lugar utilizado habitualmente.

En las imágenes también se observó una importante cantidad de camalotes desplazándose por la corriente y acumulándose en distintos sectores de la costa. La presencia de vegetación flotante es otra de las características visibles de esta creciente.

Cuándo podría alcanzar el nivel de alerta

De acuerdo con las proyecciones del Instituto Nacional del Agua (INA) mencionadas durante la cobertura, el río Paraná podría alcanzar los 4,70 metros cerca del 10 de noviembre, aunque se trata de una estimación sujeta a la evolución hidrológica.

La situación también genera atención en otras localidades entrerrianas. En La Paz, el último registro de Prefectura marcó 5,89 metros a las 14 de este lunes, nueve centímetros por encima del nivel de alerta de 5,80 metros.

Mientras tanto, en Santa Elena el río llegó a 5,58 metros al mediodía y mantenía una tendencia creciente. En Paraná, el avance del agua sobre la Costanera Baja muestra los primeros cambios concretos en los espacios de uso cotidiano junto al río.