Mató a su pareja y cuatro niños e incendió la vivienda: entre las víctimas hay un bebé de 6 meses

Una mujer de 22 años y cuatro niños fueron encontrados muertos en una vivienda del barrio Matadero en la localidad chaqueña de Quitilipi. El episodio ocurrió durante la mañana del domingo y derivó en una investigación por homicidio múltiple, luego de que las primeras actuaciones descartaran que se tratara únicamente de un incendio accidental.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar de los investigadores, Alberto Luis Ávalos, de 25 años, habría estrangulado a su pareja, Rocío Aranda, y atacado con un arma blanca a tres menores: el hijo de la joven y dos sobrinos. Posteriormente, habría iniciado el fuego en la vivienda mientras sostenía en brazos al bebé de seis meses que tenía con la mujer.

El sospechoso también habría intentado ahorcarse, pero fue auxiliado por vecinos. Cuando llegaron los efectivos policiales, lo encontraron inconsciente en el sector delantero de la casa. El bebé fue trasladado al hospital local en brazos de su abuela paterna, también inconsciente, pero ingresó sin signos vitales. Según informó el jefe de la Policía chaqueña, Fernando Romero, el pequeño murió por inhalación de humo.

El hecho se registró alrededor de las 6 de la mañana en una vivienda precaria ubicada sobre calle Islas Malvinas al 1200. Las víctimas fueron identificadas como Rocío Aranda, de 22 años; su hijo Franco, de cuatro; y sus sobrinos Adriana Barrios, de cinco, y Bruno Barrios, de cuatro años. La quinta víctima fue Bernardo Ávalos, el bebé de seis meses.

Las primeras pericias indicaron que los tres menores encontrados dentro de la casa presentaban heridas cortantes en el cuello y quemaduras en distintas partes del cuerpo. En el lugar, los investigadores secuestraron un cuchillo de 27 centímetros con manchas similares a sangre, tramos de soga, un encendedor, teléfonos celulares y un fragmento de sábana con manchas rojizas. Todos estos elementos serán sometidos a estudios para determinar si tuvieron relación con el hecho.

Ávalos fue asistido en el hospital local, donde un médico diagnosticó un cuadro de psicosis aguda. También presentaba lesiones en el cuello, contusiones y signos compatibles con una posible intoxicación por drogas. Por orden del fiscal subrogante Gustavo Valero, de la Fiscalía N° 1 de Presidencia Roque Sáenz Peña, quedó aprehendido en una causa por supuesto homicidio y fue trasladado al Complejo II del Servicio Penitenciario Provincial. Los cuerpos de las cinco víctimas fueron llevados a la morgue judicial para las autopsias, que permitirán establecer con precisión las causas de muerte y reconstruir la secuencia de lo ocurrido. (Fuente: El Liberal)