El Niño y las vacaciones: qué pasará con las lluvias en Brasil, Chile, Córdoba y la Costa

El Niño y las vacaciones de verano 2027 generan expectativas e interrogantes entre los argentinos que comenzaron a planificar sus viajes. El fenómeno climático, que atraviesa una etapa de intensificación, podría favorecer una mayor frecuencia de lluvias, tormentas y períodos de inestabilidad en distintos destinos turísticos de Argentina y Brasil. Sin embargo, los especialistas aclararon que esto no significa que todas las vacaciones estarán pasadas por agua.

El meteorólogo Christian Garavaglia, jefe de redacción de Meteored Argentina, explicó que el fenómeno presenta condiciones para alcanzar una intensidad extraordinaria. Según las estimaciones citadas por el especialista, existe una probabilidad superior al 80% de que se convierta en uno de los episodios de El Niño más intensos registrados desde 1950.

“El Niño es un fenómeno que está en fuerte intensificación en las últimas semanas, y tiene un buen margen para seguir haciéndolo un tiempo más”, señaló Garavaglia. Además, indicó que el episodio podría extenderse al menos hasta el próximo otoño, por lo que sus efectos alcanzarían buena parte de la temporada turística.

¿El Niño provocará un verano con lluvias todos los días?

Aunque las perspectivas climáticas anticipan cambios en los patrones habituales de precipitaciones, los especialistas remarcaron que la intensidad de El Niño no permite determinar cómo estará el tiempo durante cada jornada de vacaciones.

La influencia del fenómeno varía considerablemente según la región. Mientras algunas zonas podrían registrar lluvias más frecuentes, otras presentarían condiciones relativamente más secas y cálidas.

Por ese motivo, Garavaglia destacó la importancia de diferenciar los pronósticos estacionales de los pronósticos meteorológicos de corto plazo. Los primeros permiten identificar tendencias generales, pero no anticipar con precisión qué días habrá sol o tormentas en un destino determinado.

Costa Atlántica: más días nublados y menos jornadas de playa

La Costa Atlántica bonaerense aparece entre las regiones que podrían experimentar una mayor influencia de El Niño durante el próximo verano. Destinos como Mar del Plata, Pinamar y Villa Gesell podrían registrar una mayor frecuencia de jornadas nubladas, lluvias y cambios repentinos en las condiciones meteorológicas.

“Es un lugar de los más vulnerables a presentar condiciones más cambiantes de tiempo este verano, con mayor cantidad de jornadas grises y/o precipitaciones que limiten la cantidad total de días aprovechables de playa, respecto a otros veranos”, advirtió Garavaglia.

Esto no implica que las localidades costeras atraviesen semanas completas de precipitaciones, sino que podrían tener más interrupciones de las actividades al aire libre.

En ese escenario, los destinos con propuestas culturales, gastronómicas y recreativas bajo techo ofrecerían alternativas para reorganizar los planes durante las jornadas de inestabilidad.

Córdoba: tormentas y riesgo de crecidas repentinas en los ríos

Las sierras de Córdoba también podrían experimentar un aumento de la actividad de lluvias y tormentas durante el verano. Sin embargo, la relación entre El Niño y las precipitaciones en esta provincia no es tan directa como en Buenos Aires y el Litoral argentino. Según Garavaglia, existe la posibilidad de que se registren tormentas intensas capaces de descargar importantes cantidades de agua en períodos breves.

“Aquí, la crecida repentina de ríos tendrá que ser un factor a tener muy en cuenta esta temporada por los turistas, ante la probabilidad de tormentas puntuales que descarguen gran cantidad de agua en poco tiempo en las nacientes de los ríos serranos”, explicó. El riesgo resulta especialmente importante para quienes visiten balnearios naturales, campings y alojamientos ubicados cerca de los cursos de agua.

Las precipitaciones intensas en las zonas altas pueden provocar crecidas rápidas incluso cuando no está lloviendo en el lugar donde se encuentran los turistas. Por eso, será fundamental consultar las alertas meteorológicas y respetar las indicaciones de las autoridades locales.

Chile: qué se espera en Viña del Mar, Reñaca y Concón

Las playas de la costa central de Chile, especialmente Viña del Mar, Reñaca y Concón, constituyen otros destinos elegidos por turistas argentinos. En esta región, la influencia de El Niño durante el verano presenta mayores niveles de incertidumbre.

Garavaglia explicó que el fenómeno tiene una incidencia más marcada sobre las condiciones meteorológicas del invierno chileno, mientras que durante la temporada estival su señal resulta menos evidente. “Su influencia es mayor en el condicionamiento del tiempo en invierno”, sostuvo.

El especialista agregó que las modificaciones en la circulación atmosférica y en las condiciones del océano Pacífico pueden influir sobre las temperaturas y la nubosidad, pero no permiten anticipar por sí solas una temporada con más días soleados. Por lo tanto, quienes tengan previsto viajar a las playas chilenas deberán prestar especial atención a los pronósticos cercanos a la fecha de salida.

Brasil: dónde podría llover más durante el verano

Brasil presenta diferencias importantes entre sus regiones frente a los efectos esperados de El Niño. Según el análisis de Garavaglia, los destinos turísticos del sur brasileño podrían registrar precipitaciones más frecuentes, mientras que el nordeste tendría mayores probabilidades de experimentar condiciones secas y cálidas.

En localidades como Florianópolis, Bombinhas y Camboriú, elegidas habitualmente por turistas argentinos, la tendencia climática apunta a un verano con mayor actividad de lluvias. “En Brasil, el escenario es más claro, porque la señal de El Niño lo es en este sector de Sudamérica”, explicó el meteorólogo.

El especialista sostuvo que los antecedentes de otros episodios de El Niño y los pronósticos estacionales coinciden en señalar comportamientos diferentes entre el sur y el nordeste brasileño.

Nordeste de Brasil: más posibilidades de días soleados

El panorama sería distinto en destinos como Natal, Pipa, Recife y Porto de Galinhas. Estas localidades del nordeste brasileño podrían experimentar una mayor frecuencia de jornadas secas y calurosas durante el verano.

Garavaglia señaló que los pronósticos estacionales indican una tendencia a precipitaciones inferiores a los valores habituales en esa región.

“El comportamiento más lluvioso en los destinos del sur de Brasil nada tendrá que ver con los destinos propensos a tener déficit de lluvia y más calor del nordeste brasileño”, explicó. De todos modos, esta tendencia no garantiza ausencia de lluvias, ya que incluso en regiones con precipitaciones inferiores a lo normal pueden producirse tormentas.

Mendoza: tormentas, granizo y posibles aluviones

En Mendoza, la relación entre El Niño y la cantidad total de precipitaciones durante el verano tampoco presenta una señal tan definida. Sin embargo, los especialistas consideran posible que aumente la frecuencia de situaciones de inestabilidad, con tormentas que podrían afectar tanto las zonas urbanas como los sectores de montaña.

Entre los fenómenos que merecen especial atención se encuentran las precipitaciones intensas, el granizo y las crecidas repentinas de cauces.

En áreas montañosas, las tormentas pueden favorecer escurrimientos rápidos y generar situaciones de riesgo en quebradas y sectores vulnerables a los aluviones. Por eso, quienes elijan Mendoza como destino turístico deberán consultar los pronósticos y las advertencias oficiales, especialmente antes de realizar excursiones al aire libre.