Ponzio cuestionó el arbitraje tras perder con Boca: “Te hacen tener la guardia alta”

Leonardo Ponzio criticó la actuación de Nicolás Ramírez y el VAR después de la derrota de River por 1-0 ante Boca. El entrenador cuestionó las expulsiones de Martínez Quarta y Montiel y aseguró que las decisiones arbitrales condicionaron el desarrollo del Superclásico.
Leonardo Ponzio cuestionó duramente el arbitraje del Superclásico después de la derrota de River por 1-0 ante Boca, este domingo en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. El entrenador del Millonario apuntó contra el árbitro Nicolás Ramírez y el funcionamiento del VAR, al considerar que las decisiones arbitrales perjudicaron a su equipo y condicionaron el desarrollo del encuentro.
El partido estuvo marcado por las expulsiones de Lucas Martínez Quarta, durante los primeros minutos, y Gonzalo Montiel, en el segundo tiempo. River terminó jugando con nueve futbolistas y no pudo revertir la ventaja conseguida por Boca mediante un gol de Lautaro Di Lollo.
En conferencia de prensa, Ponzio manifestó su malestar por lo sucedido y sostuvo que las intervenciones del VAR no mantuvieron un criterio uniforme. “Queríamos que el arbitraje y VAR quede exento de todo esto y vuelve a reiterarse que el VAR interfiere en muchos casos, siempre en contra nuestro, y en otros casos no interfiere”, expresó.
Las críticas de Ponzio al VAR y las expulsiones
El entrenador de River consideró que la primera expulsión modificó por completo el desarrollo del partido y limitó las posibilidades de su equipo de ejecutar el planteo previsto. “El análisis del partido... lo vieron ustedes. Pudimos hacer poco de lo que vinimos a buscar, el quedarse con un hombre menos marca la tendencia del partido”, señaló.
En ese sentido, cuestionó especialmente la falta de uniformidad que, según su interpretación, existió entre las decisiones tomadas por el árbitro principal y las intervenciones de los asistentes de video. “Sería bueno que se entiendan, que se entiendan entre ellos y si van a participar que sea en conjunto, que no sea una falta similar a la de Cachete como a una falta similar a la de Blanco, que se tome la misma interpretación”, reclamó.
Con esas palabras, Ponzio hizo referencia a la acción que terminó con la expulsión de Gonzalo Montiel y la comparó con otra jugada protagonizada por Lautaro Blanco. El entrenador sostuvo que ambas situaciones merecían un análisis equivalente y cuestionó que el VAR no hubiera intervenido de la misma manera.
“No quiero que me den, pero tampoco que me quiten”
Ponzio también retomó sus declaraciones previas al Superclásico, cuando había solicitado imparcialidad en las decisiones arbitrales. “La gran realidad es que no quiero que me den pero tampoco que me quiten. En la vida hay que tener valores”, manifestó el exmediocampista.
Luego profundizó su cuestionamiento con una reflexión dirigida a quienes tienen la responsabilidad de impartir justicia dentro del campo de juego. “Yo me pongo a pensar que cuando uno piensa en querer hacer el mal seguramente familiares o alguien te está viendo. Si tenés hijos, hermanos, padres que te criaron”, expresó.
Las declaraciones reflejaron el malestar del entrenador, aunque sus cuestionamientos constituyeron una valoración personal sobre el arbitraje y no una constatación de irregularidades.
Cómo analizó Ponzio la derrota de River ante Boca
Más allá de las polémicas, el técnico reconoció que su equipo tuvo dificultades para desarrollar el juego que había preparado. “En cuanto a lo futbolístico no pudimos hacer mucho, desde el minuto 9 o 10 quedamos con uno menos”, explicó.
Según su análisis, la inferioridad numérica obligó a River a modificar su planteo y condicionó las posibilidades de competir en igualdad de condiciones. “Se genera otro fútbol, no dejamos de creer y de poner gente adelante. Con la pelota parada se ponen adelante y después fue un partido que no sé si para ustedes fue divertido pero nada más”, agregó.
El entrenador también consideró que las interrupciones y las decisiones arbitrales terminaron afectando el espectáculo. “Si vamos a dejar que interprete el árbitro será mejor que el VAR, sentado donde están, dejen que sea un buen espectáculo porque la realidad hoy el espectáculo que vinieron a ver de fútbol fue poco”, sostuvo.
La frase de Ponzio sobre tener “la guardia alta”
Uno de los momentos más destacados de la conferencia llegó cuando Ponzio explicó por qué había utilizado anteriormente la expresión “guardia alta” para referirse al arbitraje. “La palabra guardia alta viene desde cualquier donde vos te quieras defender de algo que te ataca, o donde te defendés en un propósito, como hoy en un micrófono, porque a la hora de ser imparciales no se ve”, manifestó.
El entrenador insistió en que las decisiones adoptadas durante el encuentro generaron una sensación de desconfianza y obligaron a su equipo a mantenerse atento a las determinaciones arbitrales, publicó La Nación.
“La jugada de Montiel o la jugada de Blanco fue reacción del árbitro, no participó del VAR. Pero como fue una expulsión para un lado y para el otro no participó el VAR. Ahí te hacen sentir que tenés que tener la guardia alta, no hay otra”, aseguró.