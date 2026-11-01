Boca se clasificó a la Copa Libertadores 2027 tras vencer a River: cómo quedó la tabla anual

Boca se clasificó a la Copa Libertadores 2027 después de vencer por 1-0 a River Plate en el Superclásico disputado este domingo en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena consiguió tres puntos fundamentales, alcanzó las 60 unidades en la tabla anual y aseguró matemáticamente su participación en el máximo certamen continental de la próxima temporada.

El triunfo llegó gracias a un gol de Lautaro Di Lollo, quien marcó de cabeza durante el primer tiempo. El encuentro estuvo condicionado por las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel, que dejaron al conjunto de Leonardo Ponzio con nueve futbolistas.

Con esta victoria, Boca recuperó el primer puesto de la clasificación general y quedó fuera del alcance de Vélez, que ocupa el cuarto lugar con 56 puntos y ya no podrá superarlo en la última fecha de la fase regular. De esta manera, el Xeneize cumplió uno de sus principales objetivos deportivos del año.

Cómo quedó la tabla anual tras el triunfo de Boca

La pelea por los primeros puestos continúa abierta, aunque Boca ya tiene garantizado su boleto a la próxima Copa Libertadores. Con 60 puntos, Boca encabeza la tabla anual, seguido por Rosario Central, que suma 59 unidades después de vencer a Sarmiento en Junín. En el tercer puesto aparece Argentinos Juniors, con 57 puntos y un partido pendiente.

Más atrás se ubica Vélez Sarsfield, con 56 unidades, mientras que Instituto y Gimnasia acumulan 54 puntos cada uno. Independiente Rivadavia aparece con 53 y River Plate quedó relegado a 52 tras perder el Superclásico.

De esta manera, Boca, Rosario Central y Argentinos Juniors ocupan los tres primeros lugares de la clasificación general, aunque todavía restan encuentros que podrían modificar el orden definitivo.

Qué necesita Boca para terminar primero en la tabla anual

Aunque ya aseguró su clasificación a la Copa Libertadores, Boca todavía tiene otro objetivo por delante: terminar como líder de la tabla anual 2026. El conjunto de Arruabarrena depende exclusivamente de sus resultados para conseguirlo. Si derrota a Defensa y Justicia en la última fecha, finalizará primero sin depender de lo que ocurra en los encuentros de sus perseguidores.

La definición no pudo resolverse durante la jornada del Superclásico debido a los triunfos que habían conseguido Rosario Central y Argentinos Juniors en sus respectivos compromisos, publicó TyC Sports.

El equipo rosarino se mantuvo a un punto de Boca, mientras que Argentinos continúa con posibilidades de alcanzar la primera posición gracias al partido que tiene pendiente. En caso de que el Xeneize empate frente a Defensa y Justicia, necesitará que Rosario Central no gane su encuentro y que Argentinos Juniors no consiga la totalidad de los seis puntos que todavía tiene en disputa.

Boca aseguró su regreso a la Copa Libertadores

La clasificación a la Copa Libertadores 2027 representa uno de los logros más importantes de Boca en la temporada.

El equipo había llegado al Superclásico con la posibilidad de garantizar su participación en el torneo continental mediante la tabla anual, sin necesidad de esperar otros resultados.

La victoria frente a River le permitió alcanzar los 60 puntos y establecer una diferencia que Vélez, actualmente cuarto, ya no puede descontar en la última jornada.