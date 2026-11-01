Hallaron muertos a un empresario y su esposa: investigan las circunstancias del hecho

Marcelo Ricardo Cantoni, de 73 años, y Nora Beatriz Nadalutti, de 70, fueron encontrados sin vida en su vivienda de Esperanza, Santa Fe. Ambos presentaban heridas de arma de fuego y en el lugar había una escopeta. La Justicia investiga distintas hipótesis.
Un empresario y su esposa fueron encontrados muertos dentro de su vivienda en la ciudad de Esperanza, provincia de Santa Fe, durante la madrugada de este domingo 1 de noviembre. Las víctimas fueron identificadas como Marcelo Ricardo Cantoni, de 73 años, y Nora Beatriz Nadalutti, de 70. Ambos presentaban lesiones compatibles con disparos de arma de fuego y los investigadores encontraron una escopeta en el inmueble.
El hallazgo se produjo alrededor de las 3.40, cuando efectivos policiales acudieron a una propiedad ubicada sobre calle De las Naciones al 1500, tras recibir un aviso que alertaba sobre una situación de gravedad. Al ingresar al domicilio, los uniformados constataron que los dos integrantes del matrimonio se encontraban sin vida.
La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Las Colonias, que dispuso una serie de medidas para determinar cómo ocurrieron las muertes. Entre las hipótesis que se analizan figura la posibilidad de un acuerdo previo entre ambos, aunque hasta el momento no existe una conclusión judicial sobre la mecánica del hecho.
Encontraron una escopeta junto a los cuerpos
Durante las primeras actuaciones, los investigadores constataron la presencia de un arma de fuego en el interior de la vivienda. Se trataba de una escopeta que quedó incorporada a las diligencias judiciales.
Además, las lesiones observadas en los cuerpos resultaron compatibles con heridas producidas por disparos. Sin embargo, todavía resta establecer cómo se efectuaron, en qué circunstancias y cuál fue la secuencia de los acontecimientos.
La escena motivó la intervención del fiscal de turno, Benítez, perteneciente a la Unidad Fiscal de Las Colonias, quien ordenó la participación de especialistas para avanzar con las tareas periciales.
Qué investiga la Justicia sobre la muerte del matrimonio
Por disposición del Ministerio Público de la Acusación, personal de la División Científica Forense intervino en el domicilio para realizar los estudios correspondientes.
Los especialistas deberán analizar la ubicación del arma, las lesiones que presentaban las víctimas y los demás elementos encontrados en la propiedad. Estos procedimientos serán fundamentales para intentar reconstruir lo sucedido durante las horas previas al hallazgo.
Una de las alternativas bajo investigación contempla que las muertes pudieran estar relacionadas con una decisión previamente acordada. No obstante, esa hipótesis no fue confirmada y deberá ser evaluada junto con las demás posibilidades a partir de los resultados de las pericias.
Por el momento, las autoridades no establecieron públicamente una secuencia definitiva de los hechos ni precisaron las circunstancias en las que se produjeron los disparos.
Quién era Marcelo Ricardo Cantoni, el empresario encontrado muerto
Marcelo Ricardo Cantoni tenía 73 años y era conocido en la ciudad de Esperanza por su trayectoria empresarial. Se encontraba al frente de Cantoni Montajes, una firma que desarrollaba actividades en distintos puntos de Argentina y también tenía presencia en el exterior.
La noticia de su fallecimiento y el de su esposa generó repercusión en la comunidad esperancina, donde el empresario mantenía vínculos a través de su actividad laboral.
El matrimonio residía en la vivienda de calle De las Naciones al 1500, donde se produjo el hallazgo que dio origen a la investigación judicial.
La enfermedad que atravesaba la esposa del empresario
Otro de los datos conocidos sobre el matrimonio es que Nora Beatriz Nadalutti, de 70 años, atravesaba una enfermedad neurodegenerativa denominada esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Se trata de una patología que afecta progresivamente las neuronas motoras, encargadas de controlar los movimientos musculares voluntarios. Su evolución puede provocar dificultades crecientes para realizar actividades cotidianas, publicó APF.
Este antecedente forma parte del contexto conocido del caso, aunque no permite establecer las causas de las muertes ni atribuir motivaciones a lo ocurrido.
La Justicia deberá determinar si existe alguna relación entre las circunstancias personales del matrimonio y los hechos investigados, sin descartar otras hipótesis antes de contar con los resultados de los estudios forenses.