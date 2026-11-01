Los mejores memes de Boca-River: las cargadas por las expulsiones y el triunfo xeneize

Los memes del Superclásico entre Boca y River se convirtieron en uno de los principales temas de conversación en las redes sociales durante y después del encuentro disputado este domingo en La Bombonera. El triunfo de Boca Juniors por 1-0, con un gol de Lautaro Di Lollo, desató una nueva ola de cargadas, bromas y reacciones entre los hinchas de ambos equipos.

Como sucede habitualmente en los enfrentamientos entre los dos clubes más populares del fútbol argentino, el partido también tuvo su desarrollo en el mundo digital. Mientras los futbolistas disputaban cada pelota, los usuarios comentaban las jugadas, cuestionaban las decisiones arbitrales y compartían publicaciones humorísticas.

La victoria del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena, que le permitió alcanzar el liderazgo de la tabla anual, aportó otro motivo para las celebraciones de los simpatizantes xeneizes. Del otro lado, los seguidores de River expresaron su malestar por el resultado y las decisiones del árbitro Nicolás Ramírez.

La expulsión de Martínez Quarta, entre los principales motivos de las bromas

Uno de los episodios que más repercusión generó fue la temprana expulsión de Lucas Martínez Quarta, quien recibió la tarjeta roja a los diez minutos del primer tiempo.

El defensor de River cometió una infracción sobre Miguel Merentiel cuando el delantero de Boca avanzaba hacia el arco. Después de revisar la jugada mediante el VAR, Nicolás Ramírez resolvió expulsarlo por impedir una ocasión manifiesta de gol.

*se retira del fútbol Martinez Quarta* Los de River // los de Boca https://t.co/8LEFKiNMec — Riquelmeme 🇸🇪 (@Riquelmeme10) November 1, 2026

La decisión modificó rápidamente el desarrollo del encuentro y también se convirtió en uno de los principales temas de las publicaciones humorísticas. La inferioridad numérica de River y las discusiones sobre el fallo arbitral alimentaron las reacciones de los usuarios.

Acuña et Paredes. https://t.co/2paOt1lS8H — 𝗥𝗮𝗳𝗮 🇦🇷​ (@solorafa_) November 1, 2026

El gol de Di Lollo desató las cargadas de los hinchas de Boca

Otro momento que concentró la atención fue el cabezazo de Lautaro Di Lollo, quien convirtió el único gol del partido a los 26 minutos del primer tiempo.

GOL DE DI LOLLO PA QUE LA VACILEEE https://t.co/Bbm29TY6Bc — Soff🇦🇷🌷 (@sofiaacoded) November 1, 2026

El defensor aprovechó un tiro de esquina ejecutado por Sebastián Villa y superó la marca de Lautaro Rivero para establecer el 1-0 definitivo.

YO GRITANDO EL GOL DE MISTER DI LOLLO CONTRA LAS GALLINAS https://t.co/6j4k4xUmYQ — ★ BODY PAINTING (@MichArgentina_) November 1, 2026

La conquista provocó el festejo de los hinchas presentes en La Bombonera y también tuvo repercusión en las redes sociales, donde los simpatizantes de Boca encontraron un nuevo motivo para celebrar frente a su clásico rival, publicó C5N.

La segunda expulsión de River sumó más repercusiones

Durante el complemento, Gonzalo Montiel también recibió la tarjeta roja después de una fuerte infracción sobre Lautaro Blanco.

Los cambios de Ponzio... https://t.co/SZCtGcuxQ6 — Hache (@Hachearg) November 1, 2026

El lateral demoró varios minutos en abandonar el campo de juego y realizó gestos hacia los simpatizantes locales, en otro episodio que incrementó la tensión del Superclásico.

River terminó el encuentro con nueve futbolistas y sin poder revertir el resultado. Las dos expulsiones quedaron entre los hechos más comentados de una jornada que estuvo marcada por las controversias arbitrales.